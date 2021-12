മനഃസാക്ഷിയെ നടുക്കുന്ന തരത്തിലൊരു വീഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീയെ നിലത്ത് മുട്ടുകുത്തി നിർത്തി തലയിൽ വെടിയുതിർത്ത് കൊല്ലുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണിത്. 'ജനങ്ങൾക്കെതിരായ അതീവ ക്രൂരകൃത്യമെന്ന' കുറിപ്പോടെ ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ അഫ്ഗാനിൽ ഭരണം പിടിച്ച താലിബാനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്നതാണ്. @nhuuujg എന്ന ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിൽനിന്നു ക്രിസ്മസ് ദിവസം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ അറുപത്തയ്യായിരത്തോളം പേർ ഇതിനകം കണ്ടു.



بخشی دیگر جنایت طالبان علیه مردم ملکی در افغانستان pic.twitter.com/DMHcUcJiyU — حامیان احمد مسعود (@nhuuujg) December 24, 2021

നീലനിറത്തിലുളള ബുർഖ ധരിച്ച് നിലത്തിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ ദൃശ്യത്തിൽ കാണാം. ഇവർക്ക് ചുറ്റുമായി നിരവധി പുരുഷന്മാർ കൂടിനിൽക്കുന്നു. ഇതിൽ തോക്കുധാരികളുമുണ്ട്. പരസ്യവിചാരണയെന്നോണം ഏവർക്കും മുന്നിലിട്ട് സ്ത്രീയെ പിന്നിൽനിന്ന് തലയ്ക്ക് വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നു.

ഈ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ വസ്തുത പരിശോധിക്കാം.

അന്വേഷണം

സ്ത്രീയുടെയും ചുറ്റും കൂടിനിൽക്കുന്നവരുടെയും വസ്ത്രധാരണം അഫാഗാനിസ്ഥാനിലേതിന് സമാനമാണ്. ദൃശ്യങ്ങളിലെ കീ ഫ്രേമുകളുമെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് റിവേഴ്‌സ് ഇമേജ് ചെയ്തതിൽനിന്നു പ്രസ്തുത വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. കാബൂൾ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഖാമാ ന്യൂസ് ഏജൻസി വീഡിയോയിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് നേരത്തെ വാർത്ത തൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വീഡിയോയിൽനിന്നെടുത്ത ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് വാർത്ത നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. 2016 ജൂലൈ 13-ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത്, ഒരുസംഘം താലിബാൻ ഭീകരർ ചേർന്ന് യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തതായാണ്. അഫാഗാനിലെ ഹെൽമന്ത് പ്രവിശ്യയിലെ നഹ്രെ സറജ് ജില്ലയിലെ ബലോജൻ ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നും സംഭവമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നതുപോലെ സ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി വാർത്തയിലെവിടെയും പറയുന്നില്ല.

https://www.khaama.com/taliban-militants-gang-rape-woman-in-helmand-official-claims-01614/

ദൃശ്യങ്ങളുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തി. 2017 ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് ഖാമ ന്യൂസ് ഏജൻസി തന്നെ ഇതേ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് താലിബാൻ ഗർഭിണിയായ യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന വാർത്ത നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വാർത്തയിൽ ഫയൽ ചിത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല.

https://www.khaama.com/taliban-kill-pregnant-woman-execute-another-girl-for-rejecting-marriage-proposal-02791/

കൂടുതൽ വിശദമായ പരിശോധനയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ പൂർണ്ണരൂപം കണ്ടെത്തി.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-3581254/Woman-forced-knees-blasted-head-AK-47-punishment-accused-killing-husband-Afghanistan.html#v-4750207298327103388

2016 മെയ് 9-നാണ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡെയ്്‌ലി മെയിലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്ത അനുസരിച്ച്, ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന കുറ്റം ആരോപിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയെ താലിബാൻ എകെ 47 തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തലയ്ക്ക് പിറകിൽ നിറയൊഴിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. വടക്കൻ അഫ്ഗാനിലെ ഖനാക്വ ജില്ലയിലായിരുന്നു സംഭവം എന്നും വാർത്തയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡെയ്്‌ലി മെയിൽ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ഉൾപ്പടെ ഒരു സംഘം പുരുഷന്മാർക്ക് മുന്നിൽ അവരെ മണ്ണിൽ മുട്ടുകുത്തി നിർത്തി പരസ്യ വിചാരണ നടത്തി, വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി. 2016 ജനുവരി മാസത്തിലായിരുന്നു സംഭവം, മെയ് മാസത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

വാസ്തവം

അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യമാണ് ട്വിറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. 2016 ജനുവരിയിലാണ് യുവതിയെ താലിബാൻ നിഷ്‌കരുണം വെടിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. അവർതന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത കൊലപാതക ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത് മെയ് മാസത്തിലായിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ തന്നെയാണ് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം വീണ്ടും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. താലിബാൻ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ അഹമ്മദ് മസൂദിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ട്വിറ്റർ ഹാൻറിലുകളിൽനിന്നാണ് ഇവ വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തി. അതേ സമയം അഫ്ഗാനിൽ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പടെ പൊതുജനങ്ങൾക്കെതിരെ താലിബാൻ കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി വാർത്തകൾ നിരന്തരം പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.

Content Highlights: Video of a woman being shot in the head, what's the truth? | Fact Check