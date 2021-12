ആകാശത്തുവെച്ച് തീപിടിച്ച് തകർന്നുവീഴുന്ന ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്. സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് സഞ്ചരിച്ച ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ദൃശ്യമാണെന്ന തരത്തിലാണ് പ്രചാരണം. മലയാളികൾ അടക്കം നിരവധി പേർ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അന്വേഷണം

കീഫ്രെയിമുകളുടെ സഹായത്തോടെ റിവേഴ്സ് ഇമേജ് സെർച്ച് നടത്തി. അങ്ങനെ റഷ്യൻ മാധ്യമമായ ആർ.ബി.സിയുടെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിൽ സമാന വീഡിയോ കണ്ടെത്തി. സിറിയൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ തകരുന്ന വീഡിയോആണതെന്ന് വാർത്തയിലൂടെ മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചു.

2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ വിമതരുടെ ആക്രമണത്തിലാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നത്. പ്രസ്തുത സംഭവം സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ടർക്കിഷ് ദേശിയ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒരു ട്വീറ്റും ഇതിനോടൊപ്പം കണ്ടെത്തി. (സിറിയിലെ വിമതർക്ക് സൈനികമായും സാമ്പത്തികമായും സഹായം നൽകുന്നത് തുർക്കിയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്).

കൂടാതെ, പ്രശസ്ത അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളായ ദി ടെലിഗ്രാഫ്. ഗാർഡിയൻ, അൽ ജസീറ എന്നിവയും ഇക്കാര്യം വീഡിയോ സഹിതം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

