ദി ഒമിക്രോൺ വേരിയന്റ് എന്ന പേരിൽ ഒരു സിനിമ പോസ്റ്റർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. 'The Omicron Variant, The Day The Earth Was Turned Into A Cemetery' എന്ന സിനിമ 1963-ൽ റിലീസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പ്രചാരണം. ഭൂമി ഒരു സെമിത്തേരിയായ ദിവസം എന്നാണ് ആ ചിത്രത്തിന്റെ ടാഗ്ലൈൻ. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംവിധായകനായ രാം ഗോപാൽ വർമ്മ അടക്കം നിരവധി പ്രമുഖർ ഒമിക്രോൺ വേരിയന്റ് എന്ന പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഈ സിനിമാ പോസ്റ്റർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Believe it or faint ..This film came In 1963 ..Check the tagline ?????? pic.twitter.com/ntwCEcPMnN — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 2, 2021

എന്താണ് ഈ സിനിമ പോസ്റ്ററിന് പിന്നിലെ വാസ്തവം?

അന്വേഷണം

പ്രചരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ ഗൂഗിൾ റിവേഴ്സ് ഇമേജ് സെർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ചു. ഈ സിനിമാ പോസ്റ്ററിന് 1974-ലെ Sucesos en la cuarta fase (The Fourth Kind / ഫേസ് 4) എന്ന സ്പാനിഷ് സിനിമയുമായി സാമ്യമുണ്ടെന്ന് മനസിലായി. Mayo Simon തിരക്കഥയെഴുതി, Saul Bass സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷനാണ് ഫേസ് 4.

IMDbയിലെ കുറിപ്പ് അനുസരിച്ച്: മരുഭൂമിയിലെ ഉറുമ്പുകൾ കൂട്ടമായി മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്നു. അവയെ നശിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും ഒരു അനാഥ പെൺകുട്ടിയുടെയും കഥയാണ് ഫേസ് IV.

വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ ഫേസ് 4 സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഒമിക്രോൺ വേരിയന്റ് എന്ന വ്യാജ സിനിമാ പോസ്റ്റർ സാങ്കല്പികമായി സൃഷ്ടിച്ചത് Becky Cheatle എന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു. ബെക്കി തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അയർലൻഡിലെ വിർജിൻ മീഡിയയിലെ കോ-റൈറ്ററും സംവിധായകയുമാണ് ബെക്കി.

ദി ഒമിക്രോൺ വേരിയന്റ് എന്ന പോസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ബെക്കി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നതിങ്ങനെ: 'ഒമിക്രോൺ വേരിയന്റ് എന്ന പേര് എഴുപതുകളിലെ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമ പേരുകളോട് സാമ്യം തോന്നി. അതിനാലാണ് ഒരു തമാശക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ വാക്ക് 70-കളിലെ sci - fi സിനിമ പോസ്റ്ററുകളിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിലൂടെ ചേർത്തുവെച്ചത്. ആ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നത്'.

നവംബർ 28-നാണ് Becky Cheatle ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്ത സിനിമ പോസ്റ്ററുകൾ തന്റെ ട്വിറ്റർ ഹാന്റിലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയുന്നത്. പിന്നീട്, തന്റെ തമാശ പലരും തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടന്ന് കണ്ട ബെക്കി ഡിസംബർ ഒന്നിന് ഒരു ട്വിറ്റർ പോസ്റ്റിലൂടെ വിശദീകരണവും നൽകി. എ.എഫ്.പി. എന്ന അന്താരഷ്ട്ര വാർത്താ ഏജൻസിയും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9TU3HE-1

Hi. It's been brought to my attention that one of my posters is circulating on Spanish language Twitter as "proof" of a COVID hoax. It's just a goof because I thought Omicron Variant sounded like a 70s sci-fi movie. Please do not get sick on account of my dumb joke. Thanks https://t.co/iecwEEOVBq — Becky Cheatle (@BeckyCheatle) December 1, 2021

വാസ്തവം

ദി ഒമിക്രോൺ വേരിയന്റ് എന്ന തലക്കെട്ടുള്ള സിനിമ പോസ്റ്റർ വ്യാജമാണ്. Becky Cheatle എന്ന വ്യക്തി ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ട്ടിച്ച ചില പോസ്റ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: The movie is named after the Omicron variant? | Fact Check