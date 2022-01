ഉത്തർപ്രദേശിൽ രണ്ട് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 17-ന് ടാറ്റ പവർ കമ്മീഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, അവയിലെ ചിത്രം യു.പിയിൽ നിന്നുള്ളതാണോ? മാതൃഭൂമി ഫാക്ട് ചെക്ക് ഡെസ്‌ക് പരിശോധിക്കുന്നു.

അന്വേഷണം

പ്രചരിക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ യു.പി. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ചിത്രത്തിന് പശ്ചാത്തലമായി ഒരു സോളാർ പാടത്തിന്റെ ചിത്രവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സോളാർ പാടത്തിന്റെ ചിത്രം എവിടെ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് പോസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ, ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയെ കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റിൽ പ്രസ്തുത ചിത്രവും കൂടി ചേർത്തത് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. കമന്റുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അക്കാര്യം വ്യക്തമാണ്. ചിലർ ഈ ചിത്രം യു.പിയിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ മറ്റു ചിലർ കരുതിയത് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് ആണെന്നതാണ്.

സെർച്ച് ടൂളുകളുടെ സഹായത്തോടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ചിത്രം പരിശോധിച്ചു. അങ്ങനെ ഇറാനിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രിബ്യൂൺ എന്ന മാധ്യമത്തിന്റെ 2017 ജൂലൈ 23-നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചു. യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ചിത്രത്തോടൊപ്പമുള്ള സോളാർ പാടത്തിന്റെ അതേ ചിത്രമാണ് ഫിനാഷ്യൽ ട്രിബ്യൂണിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലുമുള്ളത്.

ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രിബ്യുണിന്റെ വാർത്തയുടെ സ്‌ക്രീൻഷോട്ട്.



ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രിബ്യുണിന്റെ വാർത്തയുടെ ലിങ്ക്:

https://financialtribune.com/articles/energy/68863/swiss-german-solar-venture-set-for-launch-in-kerman

ഇറാനിലെ കെർമാൻ പ്രവിശ്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൊക്രാൻ സോളാർ കോംപ്ലെക്‌സിന്റേതാണ് പ്രസ്തുത ചിത്രം. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെയും ജർമനിയിലെയും രണ്ട് ഊർജ കമ്പനികൾ ചേർന്നാണ് മൊക്രാൻ മൊക്രാനിലെ സോളാർ പാടം നിർമിച്ചത്. 2017 ജൂലൈ 27-നായിരുന്നു അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം. മൊക്രാൻ സോളാർ കോംപ്ലെക്‌സിന്റെ ചിത്രത്തിനോടൊപ്പം യോഗിയുടെ ചിത്രവും എഡിറ്റു ചെയ്ത് ചേർത്താണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി.

ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രയാഗ്രാജ്, ബാംദ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് 'ടാറ്റ പവർ' കമ്പനി 50 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള ഓരോ സോളാർ പവർപ്ലാന്റ് വീതം കമ്മീഷൻ ചെയ്തത്. ഈ അവസരത്തിലാണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തെ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്. വരാൻ പോകുന്ന യു.പി. ഇലക്ഷന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതിന് ഏറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

വാസ്തവം

ഉത്തർപ്രദേശിൽ സോളാർ പ്ലാന്റ് കമ്മിഷൻ ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലെ ചിത്രം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇറാനിലെ കെർമാൻ പ്രവിശ്യയിലുള്ള മൊക്രാൻ സോളാർ കോംപ്ലെക്‌സിന്റെ ചിത്രമാണ് യോഗിയുടെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

