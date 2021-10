സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി വ്യാപകമായി ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റേതെന്ന പേരിൽ ഒരു സന്ദേശം കുറച്ചു നാളായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സന്ദേശം ഇതാണ്: 'ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നൂറ്റിയൻപതാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് സർവ്വേ നടത്തുന്നു. പ്രസ്തുത സർവേയിൽ പങ്കെടുക്കൂ, ടാറ്റ നെക്‌സൺ നേടു.' സർവേയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഉള്ള ലിങ്ക് സന്ദേശത്തോടൊപ്പം നൽകിയിരുന്നു.

എന്താണ് ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ പിന്നിലെ വാസ്തവം? മാതൃഭൂമി ഫാക്ട് ചെക്ക് പരിശോധിക്കുന്നു.

അന്വേഷണം

വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രസ്തുത വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഡൊമൈൻ റെജിസ്ട്രർ 'hichina.com' എന്ന കമ്പനിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഡൊമൈൻ റെജിസ്‌ട്രേഷൻ, ഹോസ്റ്റിങ്, ഇ മെയിൽ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുന്ന ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനിയാണിത്. അതായത് വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഡി.എൻ.എസ്. (Domain Name Server) നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചൈനീസ് കമ്പനിയാണ്. അതോടൊപ്പം പ്രസ്തുത പേജിന്റെ റിവേഴ്സ് ഡി.എൻ.എസ്. ഉറവിടം എന്നിവയും അധികാരികമല്ല. പ്രസ്തുത വെബ്‌സൈറ്റിലെ ചൈനീസ് സാമീപ്യം ഇതിനെ കൂടുതൽ അപകടകരമാകുന്നു.

വാസ്തവം

ടാറ്റായുടെ പേരിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഈ നറുക്കെടുപ്പ് പദ്ധതി വ്യാജമാണ്. പ്രസ്തുത വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഡൊമൈൻ സെർവറുകൾ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ലഭ്യമല്ല. ടാറ്റ ഇത്തരം നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ ലിങ്ക് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലും, ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലും ലഭ്യമാക്കും. അതിനാൽ ഈ സന്ദേശം വ്യാജമാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കൾ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് വഞ്ചിതരാവാതിരിക്കുക.

Content Highlights: Tata group will gift Nexon on their 150th anniversary, Is it true? | Fact Check