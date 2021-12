തബ്‌ലീഗി ജമാഅത്ത് എന്ന സംഘടനയെ സൗദി അറേബ്യ നിരോധിച്ചതായി ഡിസംബർ ആറിന് സൗദി ഇസ്ലാമിക കാര്യ മന്ത്രാലയം ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. സൗദിയുടെ ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നാലെ, ഇന്ത്യയിലും തബ്‌ലീഗി ജമാഅത്തിനെ നിരോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി പ്രചാരണങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് 19 പരക്കാൻ കാരണം തബ്‌ലീഗി ജമാഅത്ത് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാന ആരോപണം. #BanTablighiJamaat എന്ന ഹാഷ്ടാഗോട് കൂടിയാണ് പ്രചാരണം. ഇന്ത്യ ടുഡേ എന്ന ദേശീയ മാധ്യമത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്‌സ് പോസ്റ്ററും പലരും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ 60% കോവിഡ് കേസുകൾക്ക് കാരണം തബ്‌ലീഗി ജമാഅത്തിന്റെ സമ്മേളനമാണെന്ന് പ്രസ്തുത പോസ്റ്ററിൽ അവകാശപ്പെടുന്നു.

#BanTablighiJamaat If there was no tabligi, this COVID19 would not have spread. Dk #BanTablighiJamaat pic.twitter.com/4IYlemVXZx

തബ്‌ലീഗി ജമാഅത്തിനെതിരെ പ്രചരിക്കുന്ന പോസ്റ്ററിലെ വാദവും കണക്കുകളും ശരിയാണോ? വാസ്തവം പരിശോധിക്കാം.

അന്വേഷണം

പ്രസ്തുത പോസ്റ്ററിന്റെ ഉറവിടം അറിയാൻ വേണ്ടി റിവേഴ്‌സ് ഇമേജ് സെർച്ച് ചെയ്തു നോക്കി. അങ്ങനെ, പ്രചരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ അടുത്തിടെ നടന്ന എന്തെങ്കിലും സംഭവവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. 2020 ഏപ്രിലിൽ ഇന്ത്യ ടുഡേ ചെയ്ത പോസ്റ്ററിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. 2020 മാർച്ചിൽ നടന്ന നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം വന്ന കണക്കാണത്.

56% of new #CoronaVirus cases reported in India over past 72 hours can be traced back to Tablighi Jamaat. This is India's version of South Korea's Shincheonji Church of Jesus which led to 7000+ cases in that country. Jamaat responsible for 28% of India's overall cases so far. pic.twitter.com/sfuXbdBw6H