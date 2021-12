കോവിഡ്, രാഷ്ട്രീയം, മത-സാമുദായിക വിഷയങ്ങൾ തുടങ്ങി സർവ്വമേഖലകളിലും സാന്നിധ്യമുറപ്പിച്ചാണ് വ്യാജവാർത്തകൾ 2021-ൽ വിരാജിച്ചത്. രാജ്യത്ത് സമൂഹമാധ്യമ ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർദ്ധനവുണ്ടെങ്കിലും പൊതുവെയുള്ള മാധ്യമ സാക്ഷരതക്കുറവ് വ്യാജന്മാർക്ക് വിളനിലമാകുന്നു. 2021-ൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്ത് പ്രചരിച്ച, ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച തെറ്റായ വിവരങ്ങളിൽ ചിലത് ഇവയാണ്.

കോവിഡിനേക്കാൾ അതിവ്യാപനം നടത്തിയ വ്യാജവാർത്തകൾ

2021 ഏപ്രിൽ 19-ന് വൈറലായ വീഡിയോയാണിത്. കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പല്ല, മറിച്ച് മദ്യം കൊറോണയിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ഇതിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന അവകാശവാദം. ഇത്തരം കുപ്രചരണങ്ങൾ ഇതിൽമാത്രം ഒതുങ്ങിയില്ല, ഗോമൂത്രം, ചാണകം, നാട്ടുവൈദ്യം തുടങ്ങി ഇത്തരം നിരവധി കോവിഡ് പ്രതിരോധമാർഗ്ഗങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരന്നു. പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പെടുക്കുന്നത് മരണത്തിനും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നും പ്രചരിക്കപ്പെട്ടു.

ലൗ, മാർക്ക്, തുപ്പൽ ജിഹാദ്

