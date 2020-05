കേരളത്തോട് നന്ദികേട് കാണിച്ച് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ട്രെയിനിൽനിന്ന് ഭക്ഷണം വലിച്ചെറിയുന്നു എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ഒരു വീഡിയോ വാട്സ്ആപ്പ് ​ഗ്രൂപ്പുകളിലും മറ്റും സജീവമാണ്. അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കെതിരെ വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞ പ്രസ്താവനകൾക്കൊപ്പമാണ് ഈ വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നത്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എറണാകുളം ജങ്ക്ഷനോ ആലുവയോ ഷൊർണൂരോ ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുമെന്നു മാത്രം, സത്യത്തിൽ അത് കേരളമല്ല.

മെയ് അഞ്ചിന് പശ്ചിമ ബം​ഗാളിലെ അസൻസോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് അത്. ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽനിന്ന് ഏതോ ഒരു യാത്രക്കാരൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ. സംഭവം അന്നുതന്നെ ടൈംസ് നൗ ചാനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

1. കേരളത്തിൽനിന്നു ബിഹാറിലെ ദാനാപുരിലേക്ക് (പട്ന സാറ്റലൈറ്റ് സ്റ്റേഷൻ) പോയ ശ്രമിക് പ്രത്യേക ട്രെയിനിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് ഇത്.

2. പശ്ചിമ ബം​ഗാളിലെ അസൻസോളിലെത്തിയപ്പോൾ റെയിൽവേ യാത്രക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു. അത് പഴകിയതാണെന്നും, ദുർ​ഗന്ധമുള്ളതാണെന്നും ആരോപിച്ചാണ് യാത്രക്കാർ പ്രതിഷേധിച്ചത്. ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് യാത്ര തുടർന്ന ഉടൻ തന്നെ യാത്രക്കാർ ഭക്ഷണം പ്ലാറ്റ് ഫോമിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു.

3. യാത്രക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാനാണ് ട്രെയിൻ അസൻസോളിൽ നിർത്തിയത്. ആ ഭക്ഷണമാണ് യാത്രക്കാർ വലിച്ചെറിഞ്ഞത്.

4. പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ റെയിൽവേസ്റ്റേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അസൻസോൾ എന്ന് ജങ്ക്ഷൻ എന്ന് ഹിന്ദിയിലും ഇം​​​​ഗ്ലീഷിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം.

അതായത് കേരളവുമായി ഈ വീഡിയോക്ക് ആകെയുള്ള ബന്ധം ആ ട്രെയിൻ കേരളത്തിൽനിന്നു പോയതാണ് എന്നത് മാത്രമാണ്. എറണാകുളത്തുനിന്നും തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും ഓരോ ട്രെയിനാണ് അസൻസോളിലേക്ക് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളേയും കൊണ്ടു പോയത്. അതിൽ ഏത് ട്രെയിനിലാണ് സംഭവം നടന്നത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

കേരളത്തിൽ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കെതിരെ വിദ്വേഷം പടർത്താൻ ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന ഈ വിഡിയോ ബം​ഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺ​ഗ്രസ് ബി.ജെ.പി സർക്കാരിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുന്നു എന്നും റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു.

അതായത് നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ​ഗ്രൂപ്പുകളിലും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിലും ഷെയർ ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കേരളത്തിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധമല്ല. പ്രതിഷേധം റെയിൽവേയുടെ ഭക്ഷണത്തിനെതിരെയാണ്. നടന്നത് പശ്ചിമ ബം​ഗാളിലാണ് എന്ന് ചുരുക്കം.

Content highlights: Video of Migrant workers protest in Kerala contains misinformation | Fact Checked