ജനുവരി അഞ്ചാം തിയതി, ട്വിറ്ററിൽ മുസ്ലിം നാമധാരിയായ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ പഴകിയതും മലിനവുമായ ജ്യൂസ് വിൽക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വീഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. വീഡിയോയുടെ ഒപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരണം ഇതാണ്: 'അബ്ദുൾ എന്നാണ് ജ്യൂസ് വില്പനക്കാരന്റെ പേര്. ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് കട നടത്തുന്ന ഇയാളുടെ ബന്ധുക്കളും മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളും സമാനമായ കടകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദു ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിൽക്കുന്ന പഴച്ചാറിൽ ഇയാൾ വന്ധ്യതാ ഗുളികകളും മറ്റു മരുന്നുകളും കലർത്തുന്നു. അസിഡിറ്റി ഉള്ളതും ഡിപ്രസന്റ് മരുന്നുകളുമാണ് ഇയാൾ പഴച്ചാറിൽ കലർത്തുന്നത്.' ഇതുവരെ 1922 റീട്വീറ്റുകളും 1902 ലൈക്കുകളും പ്രസ്തുത ട്വീറ്റിന് ലഭിച്ചു.

ABDUL is the fruit vendors name.

എന്താണ് ഈ ട്വീറ്റിന് പിന്നിലെ വാസ്തവം? മാതൃഭൂമി ഫാക്ട് ചെക്ക് അന്വേഷിക്കുന്നു.

അന്വേഷണം

ആളുകൾ ജ്യൂസ് കടയിൽനിന്ന് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഒരു ലായനി കണ്ടെത്തുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് കടക്കാരനോട് ചോദിക്കുന്നതുമാണ് വീഡിയോയുടെ ഉള്ളടക്കം. മറാത്തിയിലും ഹിന്ദിയിലുമാണ് ആളുകളുടെ സംഭാഷണം. കടയുടമയോട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാളുടെ മറുപടി വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമല്ല. വിഡിയോയിൽ അവൈർനെസ്സ് നൗ (Awareness now) എന്ന ലോഗോയും facebook.awarenenssow എന്ന വാട്ടർമാർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കേന്ദ്രികരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ അവൈർനെസ്സ് നൗ എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ആണ് ആദ്യമായി ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് മനസിലായി.

2020 ഫെബ്രുവരി 14-നാണ് ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. അന്ന് വീഡിയോക്ക് നൽകിയിരുന്ന വിവരണമിതാണ്: 'തെരുവിലെ ഫുഡ് സ്റ്റാളുകളിൽനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതാണ് ആളുകൾ മൊസാംബി ജ്യൂസ് എന്ന പേരിൽ കുടിച്ചിരുന്നത്.' രണ്ടു വർഷം മുൻപ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിൽ കടയുടമയുടെ പേരോ മറ്റു വിവരങ്ങളോ നൽകിയിരുന്നില്ല. ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന വീഡിയോയുടെ താഴെ ഭക്ഷണത്തിൽ മായം കലർത്തുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് കമെന്റുകൾ അധികവും വന്നിരുന്നത്.

കീ വേർഡ്സ് സെർച്ച് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധനയിൽ ഈ വീഡിയോ മുൻപും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്താനായി. മതവിദ്വേഷം വളർത്താൻ തക്കവണ്ണം വ്യാജവിവരങ്ങളോടെയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത് പ്രചരിച്ചത്. കടയുടമയുടെ പേര് അബ്ദുൽ ആണെന്നും ഇയാൾ ഹിന്ദു ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിഷലിപ്തമായ ജ്യൂസ് ആണ് നൽകുന്നത് എന്നുള്ള പ്രചാരണം ട്വിറ്ററിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് 2021 ജൂലൈ 23-നാണ്. മോഡിഫൈഡ് ഹിന്ദു എന്ന ട്വിറ്റർ പ്രൊഫൈലിൽനിന്നാണ് പ്രസ്തുത വീഡിയോ അന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്.

അതിനും രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് യൂട്യൂബിൽ ഈ വീഡിയോ ഹിന്ദുത്വ വാരിയർസ് (Hindutva warrisor) എന്ന ചാനലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. 'ഹിന്ദു ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ജ്യൂസ് വിൽക്കുമ്പോൾ മുസ്ലീം കച്ചവടക്കാരൻ മഞ്ഞ ദ്രാവകവും അജ്ഞാത മരുന്നും കലർത്തുന്നു' എന്ന വിവരണമാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മറാത്തി, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലായി ഈ പോസ്റ്റ് പല സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും തെറ്റായ വിവരങ്ങളോടെ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണ്.

വാസ്തവം

പ്രസ്തുത വിഡിയോയും അതിന്റെ വിവരണവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അതിനാൽ വസ്തുതാപരമായി ഈ ട്വീറ്റിന് അടിസ്ഥാനമില്ല. ട്വീറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ രണ്ടു വർഷം മുൻപാണ് ആദ്യമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ചേർത്ത ജ്യൂസ് വിൽക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ് അന്ന് വീഡിയോ പ്രചരിച്ചത്. അന്ന് കച്ചവടക്കാരന്റെ പേരോ മറ്റു വിവരങ്ങളോ വീഡിയോയിൽ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. കടയുടമയ്ക്ക് മുസ്ലിം പേര് നൽകിയത് സാമുദായിക വിദ്വേഷം വളർത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ്. മുൻപും ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ തെറ്റായ വിവരങ്ങളോടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

