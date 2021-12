പ്രശസ്ത ഹോളിവുഡ് താരം ആർണോൾഡ് ഷ്വാസ്‌നെഗർ തന്റെ പ്രതിമയുടെ താഴെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻപും സമാനചിത്രവും വിശദീകരണവും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വാട്‌സാപ്പിലാണ് പ്രധാനമായും ഇത് പ്രചരിക്കുന്നത്.





താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരണത്തോടെയാണ് ചിത്രം ഇപ്പോൾ വാട്സ്ആപ്പിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്:

'മാളിക മുകളേറിയ മന്നന്റെ ....'

പ്രശസ്ത നടനായ ഹോളിവുഡ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആർനോൾഡ് ഷ്വാസ്‌നെനെഗർ തന്റെ പ്രശസ്തമായ വെങ്കല പ്രതിമയുടെ കീഴിൽ തെരുവിൽ ഉറങ്ങുന്ന ഫോട്ടോ ആണിത് 'How times have changed..' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ. അദ്ദേഹം തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ഇത്.

അദ്ദേഹം ഈ വാക്യം എഴുതിയ കാരണം എന്താണെന്നോ..? അദ്ദേഹം കാലിഫോർണിയ ഗവർണറായിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രതിമയോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ഹോട്ടൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാർ ആർനോൾഡിനോട് പറഞ്ഞു, 'ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ ഒരു മുറി ഉണ്ടായിരിക്കും.' വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആർനോൾഡ് ഗവർണർ ചുമതലയൊഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരിക്കൽ, ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയപ്പോൾ, ഹോട്ടൽ നടത്തിപ്പുകാർ അദ്ദേഹത്തിന് സൗജന്യമുറി നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചു. കാരണം അന്ന് മുറികൾക്കൊക്കെ വലിയ ഡിമാൻഡായിരുന്നു. ഡോളറുകൾ കൊടുത്താൽ റൂം തരാം എന്നായി അവർ.

അദ്ദേഹം ഒരു സ്ലീപ്പിങ് ബാഗ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നു പ്രതിമയ്ക്ക് താഴെയെത്തി, ചുറ്റും കൂടിയവരോട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചു: 'ഞാൻ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനത്തായിരുന്നപ്പോൾ അവർ എപ്പോഴും എന്നെ പ്രശംസിച്ചു, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്നു, എന്റെ സഹായവും ആവശ്യമായിരുന്നു, എനിക്ക് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ എന്നെ മറന്നു, അവരുടെ വാഗ്ദാനം അവർ പാലിച്ചില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിനെയോ പണത്തിനെയോ നിങ്ങളുടെ ശക്തിയേയോ ബുദ്ധിശക്തിയേയോ നിങ്ങൾ അമിതമായി വിശ്വസിക്കരുത്, അത് അധികനാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതല്ല.'

അന്വേഷണം

പ്രസ്തുത സംഭവത്തെപ്പറ്റി വിശദമായി അന്വേഷണം നടത്തി. അങ്ങനെ 2016-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പീപ്പിൾ ഡോട്ട് കോം, ഇ ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് കോം എന്നീ അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ കണ്ടെത്തി. 2016-ലെ വാർത്തകളാണ് ലഭിച്ചത്. ആർണോൾഡ് തന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നതുപോലെ അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വാർത്തകളിൽ പറയുന്നത്.

കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമമായ ഡെയിലി മെയിലിന്റെ ഒരു വാർത്തയും കണ്ടെത്തി. അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രചരിക്കുന്ന അതേ ചിത്രവും അടിക്കുറിപ്പോടുകൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുന്നതായി അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഡെയിലി മെയിലും ശരിവെക്കുന്നു.

അമേരിക്കയിലെ ഒഹായോ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഗ്രെയ്റ്റർ കൊളംബസ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് മുന്നിലാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. ഹൌ ടൈംസ് ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ് (How times have changed) എന്ന വാചകത്തോടൊപ്പം ആർണോൾഡ് തന്നെയാണ് 2016-ൽ ഈ ചിത്രം തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്തത്. ഒഹായോവിൽ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിനായി പോയപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോ അദ്ദേഹം എടുത്തത്. തമാശരൂപേണ എടുത്ത ഒരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ തെറ്റായ വിവരണത്തോടെ ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നത്.

വാസ്തവം

ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ റൂം നിഷേധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ആർണോൾഡ് ഷ്വാസ്‌നെഗർ ഹോട്ടലിനു മുൻപിൽ തന്നെയുള്ള തന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന സന്ദേശം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ ഒഹായോയിലുള്ള ഗ്രെയ്റ്റർ കൊളംബസ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് മുൻപിൽ ചിത്രമെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം കിടന്നുറങ്ങുന്നതായി അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ ചിത്രം അദ്ദേഹം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ 2016-ൽ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു. തമാശരൂപേണ അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ച ആ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ തെറ്റായി പ്രചരിക്കുന്നത്.

