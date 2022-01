ഉത്തർപ്രദേശിലെ സുൽത്താൻപുരിൽവച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച സ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന തരത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചിത്രം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് റീത്ത യാദവ് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പ്രചാരണം. യു.പിയിൽ തെരഞ്ഞടുപ്പടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ചിത്രം വൈറലായിട്ടുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ എന്നീ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിരവധി പേരാണ് ഈ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നിലെ വാസ്തവം പരിശോധിക്കാം.

അന്വേഷണം

ചിത്രത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ കാണാം. ഇവർക്ക് സമീപത്തായി ഏതാനും പേർ കൂടിനിൽക്കുന്നുമുണ്ട്. സ്ത്രീയുടെ ഒരു കാൽമുട്ടിന് താഴെയായി മുറിവ് കെട്ടിവച്ചത് പോലെയും കാണാം. 2021 നവംബർ 16-ന് സുൽത്താൻപുരിൽ നടന്ന റാലിക്കിടെ റീത്ത പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി വീശുകയും അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് 2022 ജനുവരി മൂന്നിന് റീത്തയ്ക്ക് വെടിയേറ്റു, മുന്ന് അഞ്ജാതർ ബൈക്കിലെത്തി വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

ലഖ്നൗ-വാരണാസി ഹൈവേയിൽ വച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. തുടർന്ന് സമീപത്തെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയതായി സുൽത്താൻപുർ എസ്.പി. വിപുൽ കുമാർ ശ്രിവാസ്തവ വ്യക്തമാക്കിയതായാണ് വാർത്തയിൽ പറയുന്നത്. ഇവരുടെ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ മുസ്തകീം എന്നയാളിൽ നിന്നെടുത്ത മൊഴികളിൽ വൈരുദ്ധ്യമുള്ളതായുമുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിൽ റീത്ത കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി.

കൂടുതൽ വ്യക്തതയ്ക്കായി റീത്ത യാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരങ്ങൾ തേടി. നേരത്തെ സമാജ്വാദി പാർട്ടി പ്രവർത്തകയായിരുന്നു ഇവർ. 2021 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ പാർട്ടി വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. തൊട്ടടുത്ത മാസമാണ് മോദിയുടെ സുൽത്താൻപുർ റാലിയിൽ കരിങ്കൊടി വീശി അറസ്റ്റിലായത്. സുൽത്താൻപുർ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ചില നിർണ്ണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ലമ്പുവ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ആയിരുന്നു ആക്രമണം. അന്വേഷണത്തിൽ സംഭവം വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻനിർത്തി നടത്തിയത് തന്നെയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു.

മാധവ് യാദവ്, ധർമ്മേന്ദ്ര യാദവ് എന്നിവർ അറസ്റ്റിലുമായി . എന്നാൽ പിടിയിലായ ഇരുവരും റീത്ത യാദവിന്റെ വിശ്വസ്തരാണ്. വിഷയത്തിൽ സുൽത്താൻപുർ പോലീസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം ഇപ്രകാരമാണ്.

വാസ്തവം

പ്രധാനമന്ത്രിയെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച സ്ത്രീ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണം വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണ്. റീത്ത യാദവ് എന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകയ്ക്ക് വെടിയേറ്റു എന്നത് വസ്തുതയാണ്. എന്നാൽ വരുന്ന യു.പി. നിയമസഭാ ഇലക്ഷനിൽ സീറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ തന്നെ നടത്തിയ നാടകമായിരുന്നു ഇത്. സംഭവത്തിൽ റീത്ത യാദവിനെയും രണ്ട് കൂട്ടാളികളെയും ലമ്പുവ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

