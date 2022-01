തിരുപ്പതി തിരുമല ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച സംഭാവനകളും സ്വർണ്ണവും ദേവസ്ഥാനം ട്രസ്റ്റ് ബോർഡ് അംഗങ്ങളിലൊരാളായ ജെ. ശേഖർ റെഡ്ഢിയുടെ വീട്ടിൽനിന്ന് ആദായനികുതിവകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയെന്ന വാദവുമായി ഒരു വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. വി ആകൃതിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മേശകൾക്ക് മുകളിൽ നിരത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന ആഭരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. ആ മേശകൾക്ക് ചുറ്റും കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നവരെയും പോലീസുകാരെയും കാണാൻ കഴിയും.

'പ്രിയപ്പെട്ട തിരുപ്പതി തിരുമല ഭക്തരെ, നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച സംഭാവനകളും സ്വർണ്ണങ്ങളും ജെ. ശേഖർ റെഡ്ഢിയുടെ പക്കലുണ്ട്. തിരുപ്പതി ട്രസ്റ്റ് ബോർഡിലെ 17 അംഗങ്ങളിലൊരാളായ ശേഖർ റെഡ്ഡിയുടെ വീട്ടിൽ ആദായനികുതിവകുപ്പ് നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് 106 കോടി രൂപയും 127 കിലോ ഗ്രാം സ്വർണവും 10 കോടിയുടെ 2000 രൂപയുടെ നോട്ടുകളും കണ്ടെത്തിയത്. തിരുപ്പതി തിരുമല ദേവസ്ഥാനത്തിലെ മറ്റ് 16 ട്രസ്റ്റികളുടെ കാര്യമോ? അത് പരിവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ?' എന്ന വിവരണത്തോടെയാണ് പ്രസ്തുത വീഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

എന്താണ് പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ പിന്നിലെ വാസ്തവം?

അന്വേഷണം

വീഡിയോയിൽ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളിൽ ജ്വല്ലറി ടാഗുകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, അവിടെ കൂടി നിന്നവരിൽ ചിലർ സംസാരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലാണെന്നും വിഡിയോയിൽനിന്ന് മനസിലായി. ശേഷം ഗൂഗിൾ റിവേഴ്സ് ഇമേജ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിൽ പ്രസ്തുത വീഡിയോയുമായി സാമ്യമുള്ളൊരു ചിത്രം 2021 ഡിസംബർ 22-ലെ ദി ഇന്ത്യൻ എക്‌സ്പ്രസ് ദിനപത്രത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഡിസംബർ 15-ന് ജോസ് ആലുക്കാസിന്റെ വെല്ലൂർ ഷോറൂമിൽനിന്ന് 16 കിലോ സ്വർണ്ണവും 8 കോടിയുടെ വജ്രങ്ങളും മോഷ്ടിച്ച കുറ്റവാളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വാർത്തയോടൊപ്പമായിരുന്നു ആ ചിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത്. ഈ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്.



ദി ഇന്ത്യൻ എക്‌സ്പ്രസ്സ് പത്രത്തിലെ ചിത്രം വെല്ലൂർ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. കളവ് പോയ 250 പവൻ സ്വർണ്ണം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽതന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു എ.എസ്.പി. തന്റെ ട്വിറ്റർ പോസ്റ്റിലൂടെ.

What a chase! After successful closure of 'Amma Biriyani' case worth 250 svrns of gold, with arrest of Rayapati Vengiah & recovery, another gem from @VellorePolice. 'Jos Alukkas' theft booty of 16 kg/ 2000 svrns gold worth Rs 8.5 crore recovered and accused secured within a week. pic.twitter.com/ZaLDJUgHvd — ASP Vellore (@AspVellore) December 20, 2021

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുടെ വീഡിയോയുമായി ജെ. ശേഖർ റെഡ്ഢിയുടെ പേര് ബന്ധപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണമാണ് പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചത്. ജെ. ശേഖർ റെഡ്ഡി എന്ന പേര് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണം കൊണ്ടെത്തിച്ചത് 2020 സെപ്റ്റംബർ 29-ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദി ഹിന്ദു, ദി ന്യൂസ് മിനിറ്റ് പത്രങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു. 2016 നവംബറിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം രാജ്യവ്യാപകമായി ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഒട്ടനവധി വ്യക്തികളുടെ അനധികൃത നിക്ഷേപങ്ങളും സ്വത്തുക്കളുമാണ് വകുപ്പ് അന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

ഈ പരിശോധനകളുടെ ഭാഗമായി 2016 ഡിസംബറിൽ ആദായനികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശേഖർ റെഡ്ഡിയുടെയും എസ്.ആർ.എസ്. മൈനിംഗ് കമ്പനിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കാളികളുടെയും വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തി. ആ പരിശോധനയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുതിയ 2,000-ത്തിന്റെ 33.89 കോടി രൂപ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ സി.ബി.ഐയുടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ വിഭാഗം ഇവർക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ. ഫയൽ ചെയ്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

വിവിധ ബാങ്കുകളിലെ അജ്ഞാതരായ പൊതുപ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള അനധികൃത പണം പുതിയ കറൻസി നോട്ടുകളായി മാറ്റുകയും അതുവഴി പൊതുജനങ്ങളുടെ അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയായിരുന്നു അന്വേഷണം. എന്നാൽ ശേഖർ റെഡ്ഢിക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമെതിരെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ സി.ബി.ഐക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ കാരണത്താൽ 2020 സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ അവരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കി സി.ബി.ഐ. കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു.

വാസ്തവം

തിരുപ്പതി തിരുമല ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച സംഭാവനകളും സ്വർണ്ണവും ദേവസ്ഥാനം ട്രസ്റ്റ് ബോർഡ് അംഗങ്ങളിലൊരാളായ ജെ. ശേഖർ റെഡ്ഢിയുടെ വീട്ടിൽനിന്ന് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയെന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ വാസ്തവ വിരുദ്ധവും തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത വീഡിയോ ജോസ് ആലുക്കാസിന്റെ വെല്ലൂർ ഷോറൂമിൽനിന്ന് 16 കിലോ സ്വർണ്ണവും 8 കോടിയുടെ വജ്രങ്ങളും മോഷ്ടിച്ച കുറ്റവാളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.

