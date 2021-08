സമൂഹമാധ്യമങ്ങളായ ട്വിറ്റര്‍, ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം എന്നിവയിലും ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമങ്ങളിലും ഇപ്പോള്‍ തരംഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ഡോള്‍ഫിനുകളുടേത്. രണ്ട് പിങ്ക് ഡോള്‍ഫിനും ഒപ്പം സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഡോള്‍ഫിനും ജലോപരിതലത്തില്‍ നീന്തിത്തുടിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണിത്.

ഒഡീഷ കേഡറിലുള്ള ഐഎഫ്എസ് ഓഫീസറായ സുസാന്ത നന്ദ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയ്ക്ക് 5300 ലൈക്കുകളും ആയിരത്തോളം റീട്വീറ്റുകളും ഇതിനോടകം തന്നെ ലഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില്‍ 19-ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ദൃശ്യങ്ങളുടെ വസ്തുതാ പരിശോധനയാണ് നടത്തുന്നത്. നന്ദയുടെ പോസ്റ്റ് ആര്‍ക്കൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണാം

ഈ ദൃശ്യം ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് Solo para curiiosos @solocuriosos എന്ന ഐ.ഡിയില്‍ നിന്നാണ്. ദൃശ്യങ്ങളില്‍ അത് വാട്ടര്‍മാര്‍ക്കായി ചേര്‍ത്തിട്ടുമുണ്ട്, എന്നാല്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ എവിടെ നിന്നതാണെന്നടക്കമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം നല്‍കിയിട്ടില്ല.

ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്ന് ഇതേ ദൃശ്യങ്ങള്‍ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഗൂഗിള്‍ റിവേഴ്സ് ഇമേജ് പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്ന് പിങ്ക് ഡോള്‍ഫിനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചു. അമസോണ്‍, ഒറീനോകോ നദികളിലായി ബ്രസീല്‍ ബൊളീവിയ, കൊളംബിയ, ഇക്വഡോര്‍, ഗയാന, പെറു, വെനിസ്വേല എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇവ കണ്ടുവരാരുണ്ട്.

