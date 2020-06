ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്‍പിങിനെ കൈകൂപ്പി താണുവണങ്ങുന്ന ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഒരു ചിത്രം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ ചിത്രം തീര്‍ത്തും വ്യാജമാണ്. ലളിതമായ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എഡിറ്റില്‍ സൃഷ്ടിച്ചത്.

ഇന്ത്യ-ചൈന സേനകള്‍ തമ്മില്‍ കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കിലെ ഗാല്‍വന്‍ താഴ്‌വരയില്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ചിത്രം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ 20 ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ വീരമൃത്യു വരിക്കുകയുണ്ടായി. ചൈനയ്ക്ക് 20 ല്‍ താഴെ സൈനികരെ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങളുടെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തല്‍.

രാഷ്ട്രീയമായ പരിഹാസങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ചിത്രം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രധാനമായും ട്വിറ്ററില്‍ പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നത്. 'പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഈ ചിത്രം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കി' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ്‌ ദേവാഷിഷ് ജരാരിയ ഈ ചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലെടുത്ത ചിത്രങ്ങള്‍ ഒന്നിച്ചു ചേര്‍ത്തതാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. അതില്‍ ഒന്ന് 2019 ല്‍ മാമല്ലപുത്ത് വെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഷി ജിന്‍പിങും തമ്മില്‍ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോഴെടുത്ത ഒരു ചിത്രമാണ്. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പിടിഐയിലും വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലും ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ചിത്രത്തില്‍ ഇരു രാഷ്ട്ര നേതാക്കളും തമ്മില്‍ സംവദിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യമാണുള്ളത്. സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരും ഇരുവര്‍ക്കൊപ്പമുണ്ട്.

മറ്റൊരു ചിത്രം 2014 ല്‍ എടുത്തതാണ് കര്‍ണാടകയിലെ തുംകൂറില്‍ ഒരു ഫുഡ്‌കോര്‍ട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ തുംകൂര്‍ മേയര്‍ ഗീത രുദ്രേഷിനെ അദ്ദേഹം അഭിവാദനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണത്. ഈ ചിത്രത്തിലെ മോദിയുടെ ഭാഗം മാത്രം മുറിച്ചെടുത്ത് ഷി ജിന്‍പിങിന്റെ ചിത്രത്തില്‍ ചേര്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

തുംകൂര്‍ മേയറുടെ കൂടെയുള്ള ചിത്രം മുമ്പും തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ ഗൗതം അദാനിയുടെ ഭാര്യ പ്രിതി അദാനിയെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വണങ്ങുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ചിത്രം പ്രചരിച്ചത്.

Content Highlights: photo of PM narendra modi bowing To Xi Jinping Is fake