കുറച്ചു യാത്രക്കാർ ചേർന്ന് ഒരു വിമാനം റൺവേയിൽനിന്ന് തള്ളി നീക്കുന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന അവകാശവാദത്തോടെയാണ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ രണ്ടിന് ਸੱਚ ਤੇ ਕੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਭਦਾ ന് ਸੱਚ ਤੇ ਕੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਭਦਾ എന്ന ഫേസ്ബുക് പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്തുത വീഡിയോക്ക് 5.9K വ്യൂസും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോക്ക് പഞ്ചാബിയിൽ കൊടുത്തിരുന്ന തലക്കെട്ട് മലയാളത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കാം-

'ഇനിയും എത്ര നല്ല ദിനങ്ങൾ വേണം, എത്ര വികസനം വേണം. ഉന്തിത്തള്ളിയാണ് വിമാനവും പറന്നത്'

എന്താണ് ഈ വീഡിയോയുടെ പിന്നിലെ വാസ്തവം?

അന്വേഷണം

കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. താര എയർ (Tara Air) എന്ന കമ്പനിയുടെ 9N-AEV നമ്പർ വിമാനമാണ് യാത്രക്കാർ റൺവേയിൽനിന്ന് തള്ളിമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് വിഡിയോയിൽനിന്ന് കാണാം. നേപ്പാളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന Yeti Airlinseന്റെ ഒരു അനുബന്ധ കമ്പനിയാണ് താര എയർ. പ്രസ്തുത കമ്പനിക്ക് നേപ്പാളിലെ 'ദി ഗ്രേറ്റ് ഹിമാലയൻ ട്രെയിൽസിൽ' (The Great Himalayan Trails) മാത്രമേ സേവനമുള്ളുവെന്നും മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചു.

https://www.greathimalayatrail.com/

ഗൂഗിൾ റിവേഴ്സ് ഇമേജ് സെർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിൽ, പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇന്ത്യയിലേതല്ല, മറിച്ച് നേപ്പാളിലേതാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. നേപ്പാളിൽ കോൾടിയിലുള്ള (Kolti) ബജുറ (Bajura) വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ.

ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി, ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ താര എയറിന്റെ 9N-AEV വിമാനത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തെ ടയർ പഞ്ചറായി. അതിനാൽ റൺവേയിൽനിന്ന് പുറത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ വിമാനത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. വിമാനം മറുവശത്തേക്ക് വലിച്ചിടാനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല.

ഇത് മൂലം റൺവേ തടസപ്പെട്ടതിനാൽ മറ്റൊരു വിമാനത്തിന്റെ ലാന്റിങ്ങിന് താമസം നേരിടുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിമാനത്താവളത്തിലെ യാത്രക്കാരും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമടങ്ങുന്ന ഇരുപത് പേർ ചേർന്ന് വിമാനം റൺവേയിൽനിന്ന് തള്ളിനീക്കിയത്. ആ സമയം, മറ്റൊരു യാത്രക്കാരനെടുത്ത വിഡിയോയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളതെന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്.

Rare incident: People Pushing aeroplane at Bajura Airport as the plane's tyre got punctured while landing at the airport. There was no infrastructure to drag plane to the side and another plane was scheduled to land so people had to push the plane. pic.twitter.com/4t2KQottWT