ബോളിവുഡ് നടനായ അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ 'ടിപ് ടിപ്‌ ബർസ പാനി'യെന്ന പ്രശസ്തമായ ഗാനത്തോടൊപ്പം പാകിസ്താൻ എം.പി. ആമിർ ലിയാഖത്ത് ഹുസൈൻ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു എന്ന വാദവുമായി ഒരു വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാണ്. ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലാണ് ഈ വീഡിയോക്ക് ആരാധകർ കൂടുതൽ. അക്ഷയ് കുമാർ എന്ന നടന് അദ്ദേഹം കടുത്ത മത്സരമാണ് നൽകുന്നതെന്നും ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നു.

Pakistan member of parliament, ladies and gentlemen https://t.co/9XJPalb8zL — Aman Malik (@PatrakaarPopat) January 6, 2022

timensowhindi.com, ZeeUP - Uttarakhand എന്നി ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളും വൈറലാകുന്ന ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

https://www.timensowhindi.com/trending-viral/article/viral-video-pakistani-mp-aamir-liaquat-dance-video-goes-viral/381045

https://zeenews.india.com/hindi/india/up-uttarakhand/video/pakistani-mp-viral-dance-video-aamir-liaquat-hussain-did-dance-on-bollywood-song-tip-tip-barsa-pani-video/1064216

എന്താണ് ഈ വീഡിയോയുടെ പിന്നിലെ വാസ്തവം?

അന്വേഷണം

വെള്ള കുർത്ത പൈജാമയും നെഹ്റു ജാക്കറ്റും ധരിച്ച് നൃത്തകനടക്കം കുറച്ചധികം പേരെ വൈറലാകുന്ന 59 സെക്കന്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. കല്യാണമോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലോനിന്നുള്ള നൃത്തത്തിന്റെ വീഡിയോയാണ് പ്രചരിക്കുന്നത് പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.

ഗൂഗിൾ റിവേഴ്സ് ഇമേജ് സെർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ HS Studio by Bilal by Bilal Saeed എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടെത്തി. @shoaibshakoor on Tip Tip എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് ആ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷോയിബ് ഷക്കൂർ, പാകിസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള ഒരു ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രാഫറാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 2022 ജനുവരി മൂന്നിന്, 11:19 PM മുതൽ അടുത്ത ദിവസമായ , ജനുവരി നാലിന്, 3:18 AM വരെ HS Studioയുടെ പേജിൽ ഷോയിബ് ഷക്കൂറിന്റെ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപതോളം ഡാൻസ് വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോയിലൊന്നാണ് ഇപ്പോൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്നതെന്ന് മനസിലായി. ഈ വീഡിയോ ഷോയിബ് ഷക്കൂറിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലും കണ്ടെത്തി.

https://www.facebook.com/hs.studio.pk/

2018 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ പാകിസ്ഥാൻ നാഷണൽ അസംബ്ലിയിൽ അംഗമായ ഒരു പാകിസ്ഥാൻ ടെലിവിഷൻ അവതാരകയും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമാണ് ആമിർ ലിയാഖത്ത് ഹുസൈൻ. ജനുവരി മൂന്നിലെ വീഡിയോയിൽ ഉള്ള പരിപാടിയിൽ അമീർ പങ്കെടുത്തിരുന്നോ എന്നാണ് പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചത്.

എന്നാൽ, അന്നേ ദിവസം ആമിർ ലിയാഖത് ഹുസൈൻ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ ആയിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി. പാകിസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രമായ പാക്കിസ്ഥാൻ ഡെയിലി റിപ്പോർട്ട് (2021 ഡിസംബർ 31) ലെ വാർത്തയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശുപത്രി വാസത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത്. ആമിറിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിലും ഇതിനെ കുറിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

https://pakobserver.net/aamir-liaquat-hussain-hospitalised-in-serious-condition/

عامر لیاقت حسین کی حالت تشویش ناک ساؤتھ سٹی اسپتال منتقل کیا جارہا ہے — Aamir Liaquat Husain (@AamirLiaquat) December 30, 2021

2022 ജനുവരി അഞ്ചിനാണ് ആശുപത്രിവാസത്തിന് ശേഷം ആമിർ തന്റെ വസതിയിലേക്ക് മടങ്ങിയതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിലെ പോസ്റ്റുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽനിന്ന് മനസിലായി.

اسپتال سے گھر روانگی الحمد للہ!! pic.twitter.com/dKpK8rGDTH — Aamir Liaquat Husain (@AamirLiaquat) January 5, 2022

ഇവർ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യമാകാം ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് കാരണം.

വാസ്തവം

അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ ടിപ് ടിപ് ബർസാ പാനി എന്ന പാട്ടിനൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് പാക്കിസ്ഥാൻ എം.പി. ആമിർ ലിയാഖത്ത് ഹുസൈൻ ആണെന്ന വാദം വാസ്തവവിരുദ്ധവും തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതുമാണ്. പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഷോയിബ് ഷക്കൂർ എന്ന കൊറിയോഗ്രാഫറാണ് ആ പാട്ടിനൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്.

Content Higlights: Pakistani MP dances with the tune of Tip Tip Bursa Pani? | Fact Check