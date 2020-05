റെയില്‍ വേ ട്രാക്കിലൂടെ തലച്ചുമടും ബാഗുകളും താങ്ങി നടന്നുപോവുന്ന ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകളില്‍നിന്ന്‌ ഒരു പോലീിസുകാരന്‍ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വദേശത്തേക്ക് കാല്‍നടയായി പോവുന്ന യാത്രക്കാരില്‍നിന്നു പോലീസുകാരന്‍ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നു എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്.

'റെയില്‍വേ ട്രാക്കിലൂടെ നടന്നുപോവുന്നവരില്‍നിന്നു കൈക്കൂലിവാങ്ങുന്ന ഗുജറാത്ത് മോഡല്‍. ഇത് എന്ത് തരം ഗുജറാത്ത് മോഡലാണ്.' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് വിപിന്‍ സരസ്വത് എന്നയാള്‍ ഈ വീഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. 700 ഓളം പേര്‍ ഈ വീഡിയോ റീ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. തര്‍ക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളില്‍നിന്നു പോലീസുകാരന്‍ നൂറ് രൂപ ചോദിച്ചുവാങ്ങുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

എന്താണ് ഇതിലെ വസ്തുത? ഇത് ഗുജറാത്തില്‍നിന്ന് തന്നെയുള്ള വീഡിയോയാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ പശ്ചിമ റെയില്‍വേയുടെ സൂറത്ത് സെക്ഷനില്‍നിന്നു പകര്‍ത്തിയ വീഡിയോ. എന്നാല്‍ ഈ വീഡിയോയില്‍ കാണുന്നത് അടുത്തിടെ നടന്ന സംഭവം അല്ല. 2019 ല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ തന്നെ ഈ വീഡിയോ പങ്കുവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

2019-ല്‍ എബിപി അസ്മിത ചാനലില്‍ വന്ന വാര്‍ത്തയും ദേശ് ഗുജറാത്ത് എന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ വന്ന വാര്‍ത്തയും ഈ വീഡിയോയുടെ സത്യാവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മദ്യക്കടത്തുകാരില്‍നിന്നു റെയില്‍വേ പോലീസ് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നുവെന്നും ഈ പോലീസുകാരനെ സര്‍വീസില്‍നിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടെന്നുമായിരുന്നു ആ വാര്‍ത്ത. ആര്‍പിഎഫ് ജവാനായ ജയ്കാന്തിനാണ് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് അഹമ്മദാബാദ് മിറര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഈ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ കാല്‍നടയാത്രക്കാരില്‍നിന്നു റെയില്‍വേ പോലീസ് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നു എന്ന പേരില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്.

