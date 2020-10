"നഴ്‌സില്‍ നിന്നും ജില്ല കലക്ടറുടെ ചുമതലയിലേക്ക് ഒരു മലയാളി പെണ്‍കുട്ടി. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ നഴ്‌സ് ആയിരുന്ന ആനീസ് ജോയി എന്ന ഈ മലയാളി പെണ്‍കുട്ടി, പിന്നീട് സിവില്‍ സര്‍വീസില്‍ പ്രവേശിച്ചു. കര്‍ണ്ണാടകയിലെ കുടക് ജില്ലയില്‍ കലക്ടറുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. ആരോഗ്യ രംഗത്തെ തന്റെ പരിചയം മുതലാക്കി കുടക് ജില്ലയെ കോവിഡ് മുക്തമാക്കി. ഈ സഹോദരിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും."

ഒരു പക്ഷെ ഈ വാട്‌സാപ്പ് സന്ദേശം നിങ്ങളും കണ്ടിരിക്കാം ഒപ്പം ഒരു വീഡിയോയും. കോട്ട് ധരിച്ച പുരുഷന്മാര്‍ കാല് തൊട്ടു വണങ്ങിയും കുറേയേറെ സ്ത്രീകൾ റോസാപൂക്കള്‍ നല്‍കിയും പൂക്കള്‍ വിതറിയും ഒരു വനിതയെ സ്വീകരിക്കുന്ന രംഗമാണ് വീഡിയോയില്‍.

എന്നാല്‍ ഇതൊരു വ്യാജ പ്രചാരണമാണ്. ഇതിന് പിന്നിലെ വസ്തുത അറിയാം.

ഈ വീഡിയോയില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങള്‍ ശരിയാണ്.

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ നിന്ന് നേഴ്‌സിങ് പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ആനീസ് കണ്‍മണി ജോയ് ആണ് കൊടക് ജില്ലാ കളക്ടര്‍. 2012 ല്‍ സിവില്‍ സര്‍വീസ് പരീക്ഷയില്‍ 65ാം റാങ്ക് നേടിയ ആനീസ് കണ്‍മണി ജോയ്. അക്കാലത്ത് വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു.

ആനീസ് കണ്‍മണി ജോയ്. IAS

ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കൊടകിലെ കോവിഡ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കിക്കൊണ്ട് ആനീസ് കണ്‍മണി ജോയി വീണ്ടും വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറയുന്നുണ്ട്. കര്‍ണാടകയില്‍ ഏറ്റവും കുറവ് കോവിഡ് വ്യാപന നിരക്കുള്ള ജിലക്കളിലൊന്നാണ് കൊടക്. ജൂണില്‍ ഒരുമാസത്തോളം കൊടകില്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് കോവിഡ് പോരാളിയായി കളക്ടര്‍ ആനീസ് കണ്‍മണി ജോയ് വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറഞ്ഞിരുന്നു.

പറഞ്ഞുവരുന്നത്, വാട്‌സാപ്പ് സന്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നത് പോലെ കൊടക് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ആനീസ് ജോയ് അഥവാ ആനീസ് കണ്‍മണി ജോയ് തന്നെയാണെന്നും. അവര്‍ കൊടകിലെ കോവിഡ് പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കി മാതൃകയാവുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും ശരിയാണ്.

എന്നാല്‍ വീഡിയോയില്‍ കാണുന്ന യുവതി കൊടക് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ആനീസ് ജോയ് അല്ല.

ഈ വീഡിയോ എംഡി ആദില്‍ ഫയാസ് എന്നയാള്‍ യൂട്യൂബില്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. സേഫ് ഷോപ്പ് ഇന്ത്യ എന്ന ഇ-കൊമേഴ്‌സ് മാര്‍ക്കറ്റിങ് സ്ഥാപനത്തിലെ സീനിയര്‍ അസോസിയേറ്റ് ആണ് ഇവരെന്ന് ഫാക്ട് ചെക്ക് വെബ്‌സൈറ്റായ ബൂം ലൈവ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇക്കാര്യം കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബൂം ലൈവ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദില്‍ ഫയാസ് പങ്കുവെച്ച മറ്റൊരു വീഡിയോയില്‍ ഈ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പേര് നസിയ എന്നാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.

Screengrab: Youtube/MD ADIL FAYAZ

അതേസമയം ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഹഥ്‌റാസില്‍ ക്രൂര ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയാണെന്ന രീതിയിലും വാട്‌സാപ്പ്, സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ പോസ്റ്റുകള്‍ പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

Content Highlights: No this is not annies kanmani joy fake video being viral with fake claims