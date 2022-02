കർണ്ണാടകയിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ഇസ്ലാമിക പ്രാർത്ഥനകളോടെ നടത്തി എന്ന തരത്തിൽ ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ആര്യൻ എന്ന ഹാൻറിലിൽനിന്നാണ് പ്രസ്തുത പോസ്റ്റ് ലഭിച്ചത്, @surnell എന്ന ഐ.ഡിയിൽനിന്നു റീ ട്വീറ്റ് ചെയ്തതാണിത്. പോസ്റ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു മുറിക്കകത്ത് ഏതാനും പേർ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി കാണാം. ഇവർക്ക് പിൻവശത്തായുള്ള ചുമരിൽ കോൺഗ്രസ്സ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവരുടെ

ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ പ്രചാരണത്തിന് പിന്നിലെ വാസ്തവം പരിശോധിക്കാം

Karnataka Youth Congress office inauguration. pic.twitter.com/zZ3z9JEpYE — Suresh 🇮🇳 (@surnell) January 31, 2022

അന്വേഷണം



ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 31-നാണ് ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകം ആയിത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പേർ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും അറുന്നുറോളം പേർ റീ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കമൻറുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽനിന്നു പോസ്റ്റിനെതിരെ ചില പരാമർശങ്ങൾ കണ്ടു. അതിൽ മധു എന്ന ഐ.ഡിയിൽനിന്നു കമൻറായി മറ്റൊരു ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാമിക പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നവരിൽ ഒരാൾ ഹൈന്ദവാചാരപ്രകാരമുള്ള പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതാണീ ചിത്രത്തിലുള്ളത് . 'അവർ പൂജയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്' എന്നും ഫോട്ടോ കമൻറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

They performed even this pooja sir.. let him have some good time. pic.twitter.com/4GL9lmKeoA — Madhu (@Sudhana2302) January 31, 2022

പ്രസിഡൻറായ മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് നാലാപ്പാടിൽനിന്ന് കൂടുതലെന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാനാണെന്നും ഉൾപ്പടെ വർഗീയത നിറഞ്ഞ നിരവധി കമൻറുകൾ ഇതിന് ചുവടെ വന്നിട്ടുണ്ട്.

ചിത്രങ്ങൾ റിവേഴ്‌സ് ഇമേജ് ചെയ്ത് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു അന്വേഷണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തത്. ഇതിൽനിന്നു ചിത്രം ഫേസ്ബുക്കിലും പ്രചരിക്കുന്നതായി കണ്ടു.

കമന്റിൽനിന്ന് ലഭിച്ച ചിത്രവും റിവേഴ്‌സ് ഇമേജ് സർച്ച് ചെയ്തു. കർണ്ണാടകയിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ് മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് നാലാപ്പാടാണ് രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലുമുളളതെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 31-നാണ് അദ്ദേഹം കർണ്ണാടക യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് (കെ.വൈ.സി.) പ്രസിഡൻറായി അധികാരമേറ്റത്. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ബംഗളൂരുവലെ കോൺഗ്രസ്സ് ആസ്ഥാനത്തുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് ഓഫീസിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും പൂജകളും നടന്നിരുന്നു. കെ.വൈ.സി. കർണ്ണാടകയുടെയും മുഹമ്മദ് ഹാരിസിൻറയും സമൂഹമാധ്യമ അകൌണ്ടുകളിൽ ഇതിൻറെ

ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മലയാളിയും കർണ്ണാടകയിലെ ശാന്തിനഗറിൽനിന്നുള്ള എം.എൽ.എയുമായ നാലാപ്പാട് അഹമ്മദ് ഹാരിസിന്റെ (എൻ.എ. ഹാരിസ്) മകനാണ് മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് നാലാപ്പാട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമൂഹമാധ്യമ അകൗണ്ടുകളിലും

അന്നേ ദിവസത്തെ വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



https://fb.watch/aXwyagZUSC/.

മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് പ്രസിഡൻറായി ചുമതലയേറ്റത് സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമങ്ങളായ കന്നട ടോപ്പ് ന്യൂസ്, ദി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്‌സ്പ്രസ്സ് എന്നിവയിൽ ചിത്രസഹിതം വാർത്ത നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വാർത്താ ലിങ്ക്

https://kannadatopnews.com/youth-congress-president-mohammed-haris-nalapad/

https://www.newindianexpress.com/states/karnataka/2022/feb/01/mohammed-haris-nalapadtakes-charge-as-karnataka-youth-congress-chief-2413746.html

വാസ്തവം

ഇസ്ലാമിക പ്രാർത്ഥനകളോടെ കർണ്ണാടക യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തി എന്ന പ്രചാരണങ്ങൾ വസ്തുതാ വിരുദ്ധമാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 31-ന് കെവൈസി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറായി മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് നാലാപ്പാട് ചുമതലയേറ്റിരുന്നു. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥനകളും പൂജകളും നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഹാരിസിന്റെയും കെ.വൈ.സിയുടെയും സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രാർത്ഥനയുടെ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമെടുത്താണ് വാസ്തവവിരുദ്ധമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.

