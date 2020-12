ലോകത്തെ മുഴുവന്‍ ഒരു വര്‍ഷക്കാലമായി ദുരിതത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്ന കോവിഡ്-19 വൈറസിന് കൂടുതല്‍ ശക്തിയേറിയ ഒരു പതിപ്പ് രൂപമെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന വാര്‍ത്ത ഞെട്ടലോടെയാണ് നമ്മളെല്ലാം കേട്ടത്. ബ്രിട്ടനില്‍നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നതോടെ ആ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള ഗതാഗതത്തിന് ഇന്ത്യയുള്‍പ്പടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങള്‍ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

എന്നാല്‍, ഇതിന് പിന്നാലെ വ്യാപകമായി വ്യാജ വാര്‍ത്തകളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. യു.കെയില്‍നിന്നും ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിയ അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കുകയെന്നും പറയുന്ന സന്ദേശങ്ങളാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തില്‍ ഉള്ള ഒരു സന്ദേശം ഇടുക്കി ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസിന്റെ പേരിലാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്.

ഇത് കൂടാതെ യു.കെയില്‍നിന്നും മുംബൈയിലെത്തിയ 15 യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ജനിതക വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുണ്ടെന്ന രീതിയിലും വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നിരുന്നു.

എന്താണ് ഈ വാര്‍ത്തകളുടെ വസ്തുത ?

നാഷണല്‍ ഹെല്‍ത്ത് മിഷന്‍ ഇടുക്കി എന്ന സര്‍ക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജില്‍ വന്നൊരു പോസ്റ്റാണ് ഈ രീതിയില്‍ വൈറലായി മാറിയത്. തെറ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അവര്‍ ഉടന്‍ തന്നെ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍, പോസ്റ്റ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാവുകയായിരുന്നു.

Claim: @businessline has reported that 15 passengers who arrived in Mumbai from the UK have mutant coronavirus.#PIBFactCheck: This is #False News. Establishment of Genome sequence to identify presence of mutant virus is yet to be done by a designated lab of ICMR,DBT,CSIR & NCDC pic.twitter.com/PGKqNqQjxj