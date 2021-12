ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ പിരമിഡിൽ അന്യഗ്രഹജീവിയുടെ മമ്മി എന്ന വാദവുമായി ഒരു ചിത്രം ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. Extraterrestrial Civilization എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിനൊപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരണം ചുരുക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ മനസിലാക്കാം:

''അന്യഗ്രഹജീവികൾ പുരാതന ഈജിപ്ത് സന്ദർശിച്ചുവെന്ന അവകാശവാദത്തെ പിന്തുണക്കുന്ന അടയാളം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈജിപ്തിലുള്ള സെനുസ്രെറ്റ് IIന്റെ(Senusret II) പിരമിഡിനടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ പിരമിഡിൽ നിന്നാണ് അന്യഗ്രഹജീവിയുടെ മമ്മി കണ്ടെത്തിയത്. പെൻസിൽവാനിയ സർവകലാശാലയിൽ (University of Pennsylvania) നിന്ന് വിരമിച്ച പ്രൊഫസറായ ഡോ. വിക്ടർ ലുബെക്ക് (Dr Victor Lubeck) ആണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയത്. തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ചില അസാധാരണ വസ്തുക്കളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടാണ് മമ്മിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, മമ്മി ഫറവോ ഒസിരുനെറ്റിന്റെ (Pharaoh Osirunet) ഉപദേശകനായി സേവനമനുഷ്ഠിചിരുന്നു...'

എന്താണ് ഈ ചിത്രത്തിന് പിന്നിലെ വാസ്തവം?

അന്വേഷണം

ഗൂഗിൾ റിവേഴ്സ് ഇമേജ് സെർച്ച് ഉപയോഗിച്ചു നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ തുത്തൻഖാമുൻ രാജാവിന്റെ പിരമിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് മനസിലായി. പ്രസ്തുത പിരമിഡിൽ കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് ഫീമെയിൽ ഫീറ്റസുകളുടെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നത്.

1550 /1549 - 1292 BCക്കും ഇടയിൽ ഈജിപ്ത് ഭരിച്ചിരുന്ന പതിനെട്ടാം രാജവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ഫറവോനായിരുന്നു (Pharaoh) തുത്തൻഖാമുൻ (ഠutankhamun). 1334 -1323 BC വരെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലം. 18-ാം വയസിൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ നിഗമനം. മമ്മിയുടെ autopsy പോലുള്ള ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഫലങ്ങളാനുസരിച്ചാണ് അവർ ഇങ്ങനെയൊരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിയത്.

1922-ൽ, ഹോവാർഡ് കാർട്ടർ (Howard Carter) എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പുരാവസ്തു ഗവേഷകനാണ് ഈജിപ്തിലെ വാലി ഓഫ് ദി കിംഗ്സിൽ (Valley of the Kings) പിരമിഡും ഈ ഫീമെയിൽ ഫീറ്റസുകളുടെ മമ്മികളും കണ്ടെത്തിയത്.

പിന്നീട്, 1932-ൽ, കെയ്‌റോ സർവകലാശാലയിലെ (University of Cairo) ഡിപ്പാർട്ടമെന്റ് ഓഫ് അനാട്ടമിയിലെ (Department of Anatomy) ഡഗ്ലസ് ഡെറി (Prof. Douglas Derry) ഈ മമ്മിയുടെ മൃതദേഹപരിശോധന നടത്തി. പരിശോധനയിൽ 30- 35 ആഴ്ച്ച പ്രായമുള്ള ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കളുടെ മമ്മികളുടേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

2007 - 09 കാലഘട്ടത്തിൽ കെയ്‌റോ സർവകലാശാലയിലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ടമെന്റ് ഓഫ് മെഡിസിൻ (Department of Medicine, Cairo University) നടത്തിയ വിശദമായ ഡി.എൻ.എ. പരിശോധനയിൽ ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കൾ തുത്തൻഖാമുന്റെ പുത്രികളാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

https://www.nbcnews.com/id/wbna26056598

https://www.nationalgeographic.com/adventure/article/150929-king-tut-tomb-nefertiti-egypt-archaeology

വാസ്തവം

ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡിൽ അന്യഗ്രഹജീവിയുടെ മമ്മിയെന്ന വാദവുമായി ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വാസ്തവവിരുദ്ധവും തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതുമാണ്. പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം 30 - 35 ആഴ്ച്ച പ്രായമുള്ള ഗർഭസ്ഥശിശുക്കളുടെ മമ്മികളാണ്. 18-ാം രാജവംശത്തിലെ രാജാവായിരുന്ന തുത്തൻഖാമുന്റെ പുത്രിമാരുടെ മമ്മികളുടെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പൊൾ അന്യഗ്രഹജീവിയെന്ന പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്.

