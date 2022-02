കർണ്ണാടക സ്റ്റേറ്റ് സ്‌കൂൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നടൻ കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെ ചിത്രം പോസ്റ്റ്മാനായി രേഖപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ ഒരു ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് വിവിധ ജോലികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന 'Our Helpers' എന്ന പേജിന്റെ ചിത്രത്തിൽ, പോസ്റ്റുമാന്റെ ചിത്രമായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെ ഫോട്ടോയാണ്. 2022 ജനുവരി 31-നാണ് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ തന്റെ ചിത്രം ഒരു ടെക്സ്റ്റ്ബുക്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ അച്ചടിച്ചുവന്നു എന്ന വിവരം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

'അങ്ങനെ കർണ്ണാടകയിൽ സർക്കാർ ജോലിയും സെറ്റ് ആയി... പണ്ടു കത്തുകൾ കൊണ്ടു തന്ന പോസ്റ്റ്മാന്റെ പ്രാർത്ഥന' എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ഈ ചിത്രം തന്റെ സമൂഹമാധ്യമ പേജുകൾ വഴി പങ്കുവച്ചത്. നിമിഷങ്ങൾക്കകം പോസ്റ്റ് വൈറലായി. തുടർന്നാണ്, കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡിന്റെ ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ അച്ചടിച്ചതെന്ന വാദവുമായി നിരവധി പേർ രംഗത്തെത്തിയത്.

കർണ്ണാടക സർക്കാരിന്റെ പാഠപുസ്തക താളിൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെ ഫോട്ടോയുണ്ടോ? എന്താണ് ഈ ചിത്രത്തിന് പിന്നിലെ വാസ്തവം?

അന്വേഷണം

2010-ൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ അഭിനയിച്ച 'ഒരിടത്തൊരു പോസ്റ്റ്മാൻ' എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി റിവേർസ് ഇമേജ് സെർച്ച് ചെയ്തു. നിരവധി അക്കൗണ്ടുകളിൽനിന്ന് ട്രോളായിട്ടുൾപ്പെടെ പ്രസ്തുത ചിത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പല വാർത്താ സൈറ്റുകൾ ഇതിനേ കുറിച്ച് വാർത്തയും നൽകി.

കർണ്ണാടക സർക്കാർ കുട്ടികളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന വാദവുമായി കർണ്ണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് എം.പി. ഡി.കെ. സുരേഷ് ഈ ചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് കർണ്ണാടകയിൽ രാഷ്ട്രീയവിവാദമാവുകയും ചെയ്തു.

The standard of education in our state is crumbling under the BJP.



> Students already have a reduced syllabus

> No supervision of govt over teaching



Now, the textbooks have images taken off from internet instead of well researched report by Textbook Prep Committee.

1/2