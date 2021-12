കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങളായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉത്തർ പ്രദേശിലെ മഥുരയിൽനിന്ന് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ചില വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. 'മഥുരയിലെ കൃഷ്ണജന്മഭൂമി ജിഹാദികളുടെ കൈയിൽനിന്നു മോചിപ്പിക്കുന്നു' എന്ന തലക്കെട്ടോടെ പലരും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് പ്രസ്തുത ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ വാസ്തവം? മാതൃഭൂമി ഫാക്ട് ചെക്ക് പരിശോധിക്കുന്നു.

അന്വേഷണം

ഡിസംബർ ആറാം തിയതി മുതലാണ് പ്രസ്തുത ദൃശ്യങ്ങൾ കൃഷ്ണജന്മഭൂമിയുടേതെന്ന പേരിൽ പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇൻവിഡ് കീ ഫ്രെയിംസ് സെർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പ്രസ്തുത ദൃശ്യങ്ങൾ മഥുരയിൽ നിന്നുള്ളതല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇവ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ 2021 ഒക്ടോബറിൽ ഉണ്ടായ വർഗീയ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങളാണ്.

ടൈംസ് നൗ ചാനലും ക്ലിപ്പർ 28 എന്ന ഓൺലൈൻ മാധ്യമവും ഈ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലിപ്പർ 28-ന്റെ സി.ഇ.ഒ. ആർ. അജിത് ദൃശ്യങ്ങളെപറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ: 'ഈ വീഡിയോ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കോർബയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് ഒരു റാലി നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, ഛത്തീസ്ഗഡിലെ മറ്റൊരു നഗരമായ കവർധയിൽ നഗരമധ്യത്തിൽ നാട്ടിയിരുന്ന ബജ്രംഗ്ദളിന്റെ കൊടി ചിലർ നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതുകാരണം പ്രദേശത്ത് ഹിന്ദു-മുസ്ലിം ലഹള ഉണ്ടാവുകയും ലോക്കൽ പോലീസ് ബജ്രംഗ്ദളിലെ പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കോർബയിൽ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് റാലി നടത്തിയത്.''

ഇതോടൊപ്പം നയി ദുനിയ എന്ന ഓൺലൈൻ മാധ്യമവും വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് കോർബയിൽ നടത്തിയ റാലിയുടെ വാർത്ത, വീഡിയോയിലെ ദൃശ്യങ്ങളോടൊപ്പം ഒക്ടോബർ 12-ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. വി.എച്ച്.പി. പ്രവർത്തകരുടെ ആക്രോശത്തെ തുടർന്ന് പൊലീസിന് ബാരിക്കേഡ് മാറ്റേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് വാർത്ത.

വാർത്തയുടെ ലിങ്ക്: विश्व हिंदू परिषद ने भरी हुंकार चेतावनी के बाद खोलनी पड़ी बेरिकेड

വാസ്തവം

കൃഷ്ണജന്മഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന തലക്കെട്ടോടെ പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ്. പ്രസ്തുത ദൃശ്യങ്ങൾ മഥുരയിൽ നിന്നുള്ളതല്ല, അവ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് നടത്തിയ റാലിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. സമൂഹത്തിൽ സാമുദായിക വേർതിരിവ് സൃഷ്ടിക്കാൻ തെറ്റായ വിവരങ്ങളോടൊപ്പമാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.

