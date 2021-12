സ്‌കൂളുകളിൽ മുട്ട വേണം എന്ന ആവശ്യവുമായി കർണാടകയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.

വീഡിയോയ്ക്കൊപ്പം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിവരണവും വൻ തോതിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

'നിങ്ങൾ സ്‌കൂളിൽ മുട്ട തിന്നാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മഠങ്ങളിൽ വന്നു ഞങ്ങൾ മുട്ട തിന്നും'

'നിങ്ങളാരാണ് ഞങ്ങളെന്ത് തിന്നണം, തിന്നണ്ടാ എന്നു പറയാൻ '

'ഞങ്ങളുടെ പണം കൊണ്ട് തിന്നു കൊഴുത്ത് പട്ടിണിയറിയാതെ ജീവിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പണം തിരികെ തരാൻ പറ്റുമോ. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ തെരുവിൽ സമരം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കുമോ

പട്ടിണി കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സർക്കാർ സ്‌കൂളിൽ വരുന്നത്

ഞങ്ങൾക്ക് മുട്ടയും വേണം ഏത്തപ്പഴവും വേണം

നിങ്ങളാരാണ് കഴിക്കേണ്ട എന്നു പറയാൻ'

'ഞങ്ങൾ കുട്ടികളാണ് എന്ന് കരുതണ്ട

ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മഠങ്ങൾ ബാക്കി കാണില്ല'

ഇതിലും ശക്തമായി എങ്ങനെയാണ് വർഗീയതയുടെ മുഖത്തടിക്കുക.

മറ്റാർക്കാണ് സാധിക്കുക.

കർണാടകയിൽ മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ദൃശ്യമാണ്.

രണ്ടാഴ്ച മുന്നേയാണ് സ്‌കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽ കർണാടക സർക്കാർ മുട്ട ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ, തീരുമാനം വന്നതിന് പിന്നാലെ ബ്രാഹ്‌മണ മഠങ്ങൾ ഈ തീരുമാനത്തിനെ എതിർത്തു. ബ്രാഹ്‌മണർക്ക് പ്രത്യേകം സർക്കാർ സ്‌കൂൾ വേണം എന്നുപോലും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വോട്ടുബാങ്കുകളായ ബ്രാഹ്‌മണ മഠങ്ങളെ എതിർക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച സർക്കാർ മുട്ട നൽകുന്ന പരിപാടി നിർത്തി വെച്ചതും എസ്.എഫ്.ഐ. നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരത്തിലാണ്.

ഈ വിവരണവും ചിലർ അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പിന്നിലെ വാസ്തവമെന്തെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു.

അന്വേഷണം

സംഭവത്തെ കുറിച്ച് മറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമങ്ങളായ ബ്രൂട്ട്, ദി ന്യൂസ് മിനിറ്റ്, ദി ടെലിഗ്രാഫ് എന്നിവർ സംഭവത്തെകുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ, കേരളത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നതുപോലെ ബ്രാഹ്‌മണർക്കെതിരെ സമരം നടത്തി എന്നല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്‌കൂളുകളിൽ മുട്ട നൽകുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച ലിംഗായത്ത് സ്വാമിമാർക്ക് എതിരെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം നടത്തിയതെന്നാണ് അവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നത്.

വീഡിയോയിൽ മഠങ്ങളിൽ വന്ന് മുട്ട കഴിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ലിംഗായത്ത് സ്വാമിമാരുടെ ആശ്രമങ്ങളെയാണ് പ്രസ്താവനയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും മേൽപ്പറഞ്ഞ മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നു.

എസ്.എഫ്.ഐയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഫേസ്ബുക് പെയ്ജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പരിഭാഷയിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ ബ്രാഹ്‌മണർക്കെതിരെ സമരം നടത്തുന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല.



കൂടുതൽ വ്യക്തതയ്ക്കായി കന്നഡ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകൾ പരിശോധിച്ചു. അങ്ങനെ 'ഏഷ്യാനെറ്റ് സുവർണ' എന്ന കന്നഡ മാധ്യമം നൽകിയ വാർത്ത ലഭിച്ചു. 'മഠാധിപതികൾക്കെതിരെ പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രസംഗം' എന്ന വിവരണത്തോടെ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ ഭാഗങ്ങളും വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലിംഗായത്ത് സന്യാസിമാരുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് മുട്ട നൽകുന്ന നടപടി സർക്കാർ പിൻവലിച്ചുവെന്നും അതിനാലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരത്തിനിറങ്ങിയതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

കർണാടകയിൽ പോഷകാഹാരക്കുറവ് നേരിടുന്ന ഏഴു ജില്ലകളിലെ സ്‌കൂളുകളിലും അങ്കണവാടികളിലും മുട്ടയും വാഴപ്പഴവും നൽകാൻ അവിടുത്തെ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് സസ്യാഹാരികളായ ലിംഗായത്ത്, ബ്രാഹ്‌മണ, ജൈന വിഭാഗങ്ങൾ മുട്ട നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തെ ശക്തമായി എതിർത്തു. ലിംഗായത്ത് സന്യാസിമാരാണ് ഈ നടപടിയെ അതിശക്തമായി എതിർത്തത്.

ഒന്നുകിൽ മുട്ട കൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം പിൻവലിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സസ്യാഹാരികൾക്കായി പ്രത്യേകം സ്‌കൂൾ തുടങ്ങണം എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം. ഇതേ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം മാറ്റിയത്. പ്രചരിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രാഹ്‌മണർക്ക് പ്രത്യേകം സ്‌കൂളുകൾ വേണം എന്നതായിരുന്നില്ല ആവശ്യം. കർണാടകയിലെ വളരെ പ്രബലമായ ഒരു സമുദായമാണ് ലിംഗായത്തുകൾ.

അങ്ങനെ സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമരം ബ്രാഹ്‌മണർക്ക് എതിരെയല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. സസ്യാഹാരികളായ എല്ലാ സമുദായങ്ങളും കർണാടകയിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ മുട്ട നൽകുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ലിംഗായത്ത് സമുദായത്തിലെ സന്യാസിമാരാണ്. മാത്രമല്ല, ബ്രാഹ്‌മണർക്ക് മാത്രമായി സ്‌കൂളുകൾ തുടങ്ങണമെന്ന ആവശ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നിട്ടില്ല. പകരം, സസ്യാഹാരികളായ സമുദായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം സ്‌കൂൾ വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് സന്യാസിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗം ഉന്നയിച്ചത്.

സ്‌കൂളുകളിൽ മുട്ട നൽകുന്ന തീരുമാനം പിൻവലിച്ച സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ എസ്.എഫ്.ഐയുടെ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അഞ്ജലി എന്ന പെൺകുട്ടി നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് വൈറലായത്. കർണാടകയിലെ കോപ്പാല ജില്ലയിലെ 'എം.എൻ.എം.' ഹൈസ്‌കൂളിലെ എസ്.എഫ്.ഐയുടെ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ് ആറാം ക്ലാസുകാരിയായ അഞ്ജലി.

വാസ്തവം

സ്‌കൂളുകളിൽ മുട്ട കൊടുക്കണം എന്ന ആവശ്യവുമായി പെൺകുട്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്‌മണ സമൂഹത്തിനെതിരെയല്ല. ലിംഗായത്ത് സന്യാസിമാർക്കെതിരെയാണ് കുട്ടി പ്രസംഗിച്ചത്. ബ്രാഹ്‌മണരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം മാത്രമല്ല സ്‌കൂളുകളിൽ മുട്ട കൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം കർണാടക സർക്കാർ പിൻവലിച്ചത്. ലിംഗായത്ത് സന്യാസിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സസ്യാഹാരികാളായ സമുദായങ്ങൾ ഒന്നാകെയാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത്.

ബ്രാഹ്‌മണർക്കു മാത്രമായി സ്‌കൂൾ തുടങ്ങണമെന്ന ആവശ്യപ്പെട്ടതായുള്ള പ്രചാരണവും വാസ്തവവിരുദ്ധമാണ്. സസ്യാഹാരികൾക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേകം സ്‌കൂൾ തുറക്കണമെന്നായിരുന്നു ലിംഗായത്ത് സന്യാസിമാർ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.

Content Highlights: Karnataka students' strike against Brahmins on behalf of eggs is real? | Fact Check