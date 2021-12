യുനസ്‌കോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ആരോഗ്യപ്രദമായ പ്രഭാതഭക്ഷണമെന്ന അംഗീകാരം പഴങ്കഞ്ഞിക്ക് നൽകി എന്ന തരത്തിൽ ഒരു ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചിരിക്കുന്നുണ്ട്. വെറും അവകാശവാദം എന്നതിനപ്പുറം യുനസ്‌കോയുടെ പേരിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ചിത്രം ഉൾപ്പടെയാണ് പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നത്. ചിത്രത്തിനൊപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്ന കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരം- ഒടുവിൽ അർഹിച്ച അംഗീകാരം നമ്മുടെ പഴങ്കഞ്ഞിയെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ആരോഗ്യപ്രദമായ പ്രഭാതഭക്ഷണമായി യുനെസ്‌കോ നമ്മുടെ പഴങ്കഞ്ഞിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ മലയാളികൾ ഏവർക്കും ഇത് അഭിമാനത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ.

ഡിസംബർ ആറിന് @jayasreeVijayan എന്ന ട്വിറ്റർ ഹാൻഡറിലിൽ നിന്നാണ് ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. താൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വിവരം യഥാർത്ഥമാണോ അല്ലയോ എന്നറിയില്ല, എന്നാൽ ഇത് ശരിക്കും അർഹിക്കുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് വസ്തുതാ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാം.

അന്വേഷണം

ഈ ചിത്രം റിവേഴ്‌സ് ഇമേജ് ചെയ്തതിൽനിന്നു സമാനമായ മറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ലഭിച്ചു. 2016 ജൂലൈ നാലിന് ഇഡ്ഡലിക്കും ലോകത്തെ ആരോഗ്യപ്രദമായ പ്രഭാതഭക്ഷണമെന്ന സമാന അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിൻറെ ചിത്രം കണ്ടു. ഇതേദിവസം തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമാധാനപരമായ മതമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ചിത്രവും ലഭിച്ചു. 2017 ജനുവരി ഒന്നിന് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ഫേസ്ബുക്ക് പേജിനുള്ള അംഗീകാരം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആത്മ എന്ന പേജിന് ലഭിച്ചു എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചിത്രവും കിട്ടി. ഒപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്മാർട്ട് സിറ്റിയായി ഖോരക്പൂരിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചെന്നുമുണ്ട്. പഴങ്കഞ്ഞിയുടേതെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ 2018 നവംബർ 26-ന് പ്രഖ്യാപിച്ചെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു. യുനസ്‌കോ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഐറിന ബൊക്കോവ എന്ന പേരിലാണ് എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലും ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെ വസ്തുത നോക്കാം -. യുനസ്‌കോയുടെ വെബിസൈറ്റിൽനിന്ന് ലഭിച്ച വിവരം അനുസരിച്ച് ഐറീന (ആദ്യ വനിതാ ഡയറക്ടർ ജനറൽ) 2009-2017 വരെ ഡയറക്ടർ ജനറലായിരുന്നു. 2017 നവംബർ 10 മുതൽ ഔഡ്രി അസൌലെയാണ് യുനസ്‌കോയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ. 2018 നവംബറിൽ പഴങ്കഞ്ഞിക്ക് ലഭിച്ചതായി പ്രചരിക്കപ്പെടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിലും പക്ഷെ ഒപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഐറീനാണ്. പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തിൽ തന്നെ പ്രചരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സത്യമല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഈ പ്രചരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെല്ലാം സമാനമാണ്. അംഗീകാരം ലഭിച്ച പേരിലും തീയ്യതികളിലും മാത്രമാണ് മാറ്റമുള്ളത്.



വിഷയത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം തേടി ഇന്ത്യയിലെ യുനസ്‌കോ പ്രതിനിധി രേഖ ബരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. യുനസ്‌കോ ഇത്തരം അംഗീകാരങ്ങളൊന്നും തന്നെ നൽകുന്നില്ലെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. യുനസ്‌കോയുടെ പേരിൽ തെറ്റായ അവകാശവാദങ്ങളോടെ പല പ്രചാരണങ്ങളും നടക്കുന്നതായും അവർ പറഞ്ഞു.

വാസ്തവം

പഴങ്കഞ്ഞിക്ക് യുനസ്‌കോയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു എന്നതരത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രചാരണം തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ലോകത്ത ആരോഗ്യപ്രദമായ പ്രഭാത ഭക്ഷണം, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഐ.ടി. നഗരം, സമാധാനപരമായ മതം, മികച്ച എഫ്.ബി. പേജ് തുടങ്ങി യുനസ്‌കോയുടെ പേരിൽ നിരവധി വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ യുനസ്‌കോ പ്രതിനിധികൾ തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

