ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരെ പ്രധിഷേധിക്കുന്ന ചില യുവാക്കളുടെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത വാർത്ത എന്ന വിശേഷണവുമായാണ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 'യു.പി. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരെ ഇന്ന് നടന്ന തുറന്ന പ്രതിഷേധം, ഒരു ടിവി ചാനലും ഇത് കാണിച്ചിട്ടില്ല'. എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് പ്രസ്തുത വീഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് പ്രചരിക്കുന്നത്.

Open attack on UP CM Yogi today

No Tv channel has shown it pic.twitter.com/XAx6EbFBBu — शंखनाद, सनातनी, राष्ट्रप्रेमी (@Shankhanaad) December 11, 2021

എന്താണ് പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ പിന്നിലെ വാസ്തവം

അന്വേഷണം

വീഡിയോയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ, പ്രസ്തുത വീഡിയോയുടെ വേറെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മറ്റ് ചില ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലുകളിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

*Breaking News*:þ

*Open attack on UP CM Yogi Adityanath today*

*No TV channel has shown it* pic.twitter.com/FqXuQ6CYAg — arshad shaikh (@arshads48039750) December 12, 2021

*Breaking News*:þ

*Open attack on UP CM Yogi Adityanath today*

*No TV channel has shown it* pic.twitter.com/v6uXWqzEw1 — Majid Khan (@Arham1436) December 11, 2021

പിന്നീട് നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന 2 മിനിറ്റ് 20 സെക്കന്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോയോട് സാമ്യമുള്ളൊരു വീഡിയോ NDTVയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്‌സൈറ്റായ https://www.ndtv.com/ ൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു.

2017 ജൂൺ 10-ന് NDTV റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 'യൂ.പി. മുഖ്യമന്ത്രിയായ യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരെ കരിങ്കൊടി ഉയർത്തിയ യു.പി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു' എന്ന വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു പ്രസ്തുത വീഡിയോ.

https://www.ndtv.com/india-news/bail-denied-to-up-students-who-showed-black-flags-to-yogi-adityanath-1710470



2017 ജൂൺ ഏഴിന് ലക്‌നൗ സർവകലാശാലയിലെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെയും ഗവർണർ റാം നായിക്കിന്റെയും വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ ചില സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികൾ കരിംകൊടി ഉയർത്തികാട്ടി. സർവകലാശാലയിൽ നടക്കുന്ന ഫണ്ട് ദുരുപയോഗത്തിനെതിരെ (fund misappropriation) സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയിലെ ചിലരായിരുന്നു അത്. ഈ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്.

ഗവർണറുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘിച്ച കുറ്റത്തിനാണ് ലക്‌നൗ പോലീസ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ അടക്കം 14 പേരെയാണ് അന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചതടക്കം ഗൗരവമായ കുറ്റങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ പോലീസ് ചുമത്തിയത് എന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ അന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

https://thewire.in/politics/lucknow-university-students-adityanath

https://indianexpress.com/article/cities/lucknow/luknow-university-students-arrested-for-stopping-yogi-adityanath-convoy-4695495/

വാസ്തവം

മാധ്യമങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത പ്രതിഷേധം എന്ന വാദവുമായി പ്രചരിക്കുന്ന, ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെ വീഡിയോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 2017 ജൂൺ ഏഴിന് ലക്‌നൗ സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Is the video of the youth protesting against Yogi Adityanath real? | Fact Check