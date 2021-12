ഇക്കഴിഞ്ഞ 19-ന് ആലപ്പുഴയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ബി.ജെ.പി. നേതാവും ഒ.ബി.സി. മോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ രഞ്ജിത്ത് ശ്രീനിവാസന്റേതെന്ന പേരിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്. ആർ.എസ്.എസ്. ശാഖയിൽ അദ്ദേഹം പരിശീലനം നടത്തുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ് വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നത്.

മൂന്നു പേർ ദണ്ഡ ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലനം നടത്തുന്നതും ദൃശ്യത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി രഞ്ജിത്താണെന്നാണ് പ്രചാരണം. അയ്യായിരത്തോളം പേരാണ് ഇതിനകം ഈ വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിൽ മാത്രം കണ്ടത്. 'പബ്ലിക് കേരള' എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇതേ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ വ്യൂസും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അന്വേഷണം

പ്രസ്തുത വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ നേരിട്ട് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. അതിന്റെ ഭാഗമായി ബി.ജെ.പിയുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം.വി. ഗോപകുമാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. കൊല്ലപ്പെട്ട രഞ്ജിത്തല്ല വിഡിയോയിലുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വിഡിയോയിലുള്ള വ്യക്തി ആരെന്ന് വിശദമായി അന്വേഷണം നടത്തി. അങ്ങനെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു ബി.ജെ.പി. പ്രവർത്തകനാണതെന്ന് കണ്ടെത്തി. ആലപ്പുഴയിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക ലേഖകനും ദൃശ്യത്തിലെ വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ കൊല്ലപ്പെട്ട രഞ്ജിത്ത് ശ്രീനിവാസന്റേതല്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വാസ്തവം

കൊല്ലപ്പെട്ട രഞ്ജിത്ത് ശ്രീനിവാസന്റേതെന്ന പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്. വീഡിയോയിലുള്ളത് രഞ്ജിത്തല്ല. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണത്.

