പൊതുമരാമത്ത്, ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടേതെന്ന തരത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരൂ ചിത്രം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ട്വിറ്ററിൽ പലരും ഇത് പങ്കുവച്ചത് ''മതേതരത്വം പൂത്തുലയട്ടെ.. മിനിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് റിയാസിൻറെ പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ'' എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ്. എന്നാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

വർഗീയത കലർന്ന വ്യക്തിയധിക്ഷേപം തന്നെയാണ് പോസ്റ്റ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫ് എന്ന തലക്കെട്ടോടെ 21 പേരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ചിത്രമാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു മതവിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവരാണ് ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായാണിത് എന്ന് വ്യക്തം. ഈ പ്രചാരണങ്ങളിലെ വസ്തുത പരിശോധിക്കാം.

അന്വേഷണം

ഒരേ തരത്തിലുള്ള കുറിപ്പോടെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. മന്ത്രിയുടെ വകുപ്പും പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി മുതൽ ക്ലർക്ക് വരെയുള്ള സ്റ്റാഫംഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ ഇതിന് വിശ്വാസ്യത തോന്നിപ്പിക്കും. പ്രസ്തുത ചിത്രം വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നെടുത്ത സ്‌ക്രീൻ ഷോട്ടാണ്.





മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ വിവരം സർക്കാർ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ആദ്യം ഇത് പരിശോധിച്ചു.

https://www.kerala.gov.in/subsubdetail/M3F2a241anVrbHRUTWI3ZElxTjZhUT09/QzBpd295d1hJTzhxejRDazB2NUk4UT09

പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ വിവരങ്ങളുമായി ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.

പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം എവിടെ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു അടുത്ത ഘട്ടം. കീവേഡ് സെർച്ച് ചെയ്തതിൽനിന്നു പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തി.

http://www.pa.kerala.gov.in/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemi-d=54

സർക്കാർ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള സ്‌ക്രീൻഷോട്ട് തന്നെയാണിതെന്ന് തെളിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ ലിസ്റ്റിന് താഴെയായി 2011 ഒക്ടോബർ 13-ന് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പേജിൽ 2014 വരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2011 മെയ് 18 മുതൽ 2016 മെയ് 24 വരെയുള്ള കാലയളവ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാറിന്റേതായിരുന്നു. അന്ന് വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞായിരുന്നു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി.

സൈറ്റിൽ 2011 എന്ന വർഷം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിയാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് 2021-ൽ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ പേരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രിയുടെ അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി രതീഷുമായി സംസാരിച്ചു. ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് പഴയതാണ്, മന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാഫംഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഔഗ്യോഗിക വൈബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് വ്യക്തമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ

പ്രചരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് തന്നെ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ സത്യാവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

വാസ്തവം

പൊതുമരാമത്ത്, ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടേതെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം വ്യാജമാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാറിന്റെ കാലത്തെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാണ് റിയാസിന്റെ പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് തന്നെ നേരിട്ട് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

