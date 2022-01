കോവിഡ് ബാധിക്കാത്തവർക്ക് സർക്കാർ 2000 രൂപ പാരിതോഷികമായി നൽകുന്നുവെന്ന ഒരു സന്ദേശം വാട്‌സ്ആപ്പിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സന്ദേശത്തോടൊപ്പം https://telegra.ph/file/50513f1f0657c268eca6a.jpg എന്ന ഒരു ലിങ്കും നൽകുന്നുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പേരുമുണ്ടോയെന്നറിയാൻ ലിങ്കിൽ കയറി ആധാർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യാനും സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. എന്താണ് വാസ്തവമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

അന്വേഷണം

സന്ദേശത്തിൽ ഏത് സർക്കാരാണ് ഇത്തരമൊരു പാരിതോഷികം നൽകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കൂടാതെ, തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഒരു ടെലിഗ്രാഫ് ഫയലിന്റേതാണ്. പ്രശസ്ത മെസ്സേജിങ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പായ ടെലിഗ്രാമിന്റെ ഒരു പബ്ലിഷിംഗ് ടൂളാണ് ടെലിഗ്രാഫ്. ഇതുപയോഗിച്ച ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഉപഭോക്താവിന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനാകും. ഈ ലിങ്ക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുകയുമാവാം. യു.ആർ.എൽ. പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അത് ഒരു ജെ.പി.ജി. ചിത്രങ്ങളും ഫയലുകളും സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഫയൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി.

ലിങ്ക് സന്ദർശിച്ചാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ട്രോൾ ചിത്രമാണ്. 'എന്തൊരു നടക്കാത്ത സ്വപ്നം' എന്ന വാചകമുള്ള ട്രോൾ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ തമാശയെന്നോണം ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സന്ദേശം (പ്രാങ്ക്) മാത്രമാണിത്.



നിരവധി പേരാണ് ഇത് സത്യമായിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് വാട്‌സാപ്പ് വഴി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തത്. എന്തായാലും കോവിഡ് ബാധിക്കാത്തവർക്ക് പാരിതോഷികം നൽകാനായി സർക്കാർ ഇതുവരെ തീരുമാനം എടുത്തതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല.

കോവിഡ് ബാധിക്കാത്തവർക്ക് സർക്കാർ 2000 രൂപ പാരിതോഷികം നൽകുന്നുവെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന സന്ദേശം വ്യാജം. പ്രചരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാങ്കാണ്.

വാസ്തവം

കോവിഡ് ബാധിക്കാത്തവർക്ക് സർക്കാർ ധന സഹായം നൽകുന്നുവെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാട്‌സാപ്പ് സന്ദേശം വ്യാജം. തമാശയെന്നോണം ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണത്.

ടെലിഗ്രാമിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷിംഗ് ടൂളായ ടെലിഗ്രാഫിന്റെ ലിങ്കാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. അത് തുറന്നാൽ 'എന്തൊരു നടക്കാത്ത സ്വപ്നം' എന്ന വാചകമുള്ള ഒരു ട്രോൾ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

