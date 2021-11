ഹിന്ദി വാർത്താ മാധ്യമമായ ഇന്ത്യ ടിവി നൽകിയ വാർത്ത എന്ന തരത്തിൽ ഒരു സ്‌ക്രീൻഷോട്ട് ട്വിറ്ററിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ചാണകം ഇന്ധനമാക്കി ഇന്ത്യ ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ സോളിഡ് ഫ്യൂവൽ റോക്കറ്റ് എൻജിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതായാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഡി.ആർ.ഡി.ഒ. വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചാണിതെന്നും വാർത്തയിലുണ്ട്. ഈ റോക്കറ്റ് എൻജിൻ ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ (ICBM) ആയ അഗ്‌നി6-ന് ഹൈപ്പർ സോണിക് വേഗത കൈവരിക്കാൻ സഹായകമാണെന്ന് ഡി.ആർ.ഡി.ഒ. അവകാശപ്പെടുന്നതായും വാർത്തയിൽ പറയുന്നു.

ചിത്രസഹിതമാണ് വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റിനൊപ്പം ഒരു കുറിപ്പും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പരിഭാഷ ഇപ്രകാരമാണ്: ''എന്തിനാണ് മാലി ദ്വീപിൽനിന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിനെ പുറത്താക്കുന്നത്? മാലി ദ്വീപിന് ഇതുപോലെയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വേണ്ടേ?''

മാലി ദ്വീപ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് നഷീദിന്റെ പേരിലുള്ള ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിൽനിന്നാണ് ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദ്വീപിൽനിന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഒഴിയണം എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നവംബർ 14-നാണ് ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിട്ടുള്ളത്. 'ഇന്ത്യ ഔട്ട്' എന്ന ഹാഷ്ടാഗിലാണ് ചിത്രം പ്രചരിക്കുന്നത്.

Why Maldives want to kick out Indian military from Maldives? They don't want these kinds of technology in Maldives? #IndiaOut? pic.twitter.com/IxOTvz9B7b