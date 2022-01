രാജ്യം വീണ്ടും കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പിടിയിലമരുകയാണ്. പുതിയ വകഭേദമായ ഒമിക്രോൺ കോവിഡ് കേസുകളുടെ ഗ്രാഫ് കുത്തനെ ഉയർത്തുകയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 1,17,000 കേസുകളാണ്. പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളിൽ ഈ കുതിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് 10,000 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എട്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ്.

എന്നാൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ 3,007 ഒമിക്രോൺ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 26 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പുതിയ വൈറസ് വകഭേദത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനായതും മരണനിരക്ക് ഉയരുന്നതും വൈറസിന്റെ പ്രഹരശേഷിയെപ്പറ്റി ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഒമിക്രോൺ മറ്റു കോവിഡ് വകഭേദങ്ങളെക്കാൾ മാരകമാണോ? രണ്ടാം വരവിൽ മരണനിരക്ക് വർധിപ്പിച്ച ഡെൽറ്റ വേരിയന്റിനേക്കാൾ അപകടകരമാണോ ഒമിക്രോൺ മാതൃഭൂമി ഫാക്ട് ചെക്ക് അന്വേഷിക്കുന്നു.

കണക്കുകളിലെ ഒമിക്രോണും ഡെൽറ്റയും

രാജ്യത്ത് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ സജീവ കോവിഡ് രോഗികളുണ്ടായികുന്നത് നവംബർ 30-നാണ്1,00,543. ഡിസംബർ 28-നാണ് സജീവരോഗികളുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് മുക്കാൽ ലക്ഷത്തി (75,456) ലെത്തിയിരുന്നു. 10 ദിവസം കൊണ്ട് അത് മൂന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷത്തിലെത്തി, അഞ്ചിരട്ടിക്കടുത്ത് വർദ്ധന. ഇതോടൊപ്പം ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി 7.74 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. അതിനിടെ ഒമിക്രോൺ ബാധിതരുടെ എണ്ണം 3,007 ആയി. ഇതിൽ 40 ശതമാനത്തോളം പേർ സുഖം പ്രാപിച്ചു.

കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ഒരു ലക്ഷം കടക്കാൻ രണ്ടു മാസമെടുത്തപ്പോൾ, മൂന്നാം വരവിൽ അത് ഒരു മാസമായി കുറഞ്ഞു. കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വരവിനു മുമ്പ് 2021 ഫെബ്രുവരി മൂന്നിനാണ് ദിനംപ്രതിയുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്- 8,635 പേർ. 62 ദിനങ്ങൾ പിന്നിട്ട ശേഷം ഏപ്രിൽ അഞ്ചിനാണ് അത് ഒരു ലക്ഷം കടന്നത് (1,03,558). പിന്നീട് അതിൽ പകുതി (31) ദിവസം കൊണ്ട് മെയ് ഏഴിന് 4,14,188 വരെ ആയി. പക്ഷെ, ഈ മൂന്നാം വരവിൽ, ഡിസംബർ ഏഴിന് 6,822 പുതിയ രോഗികൾ എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ജനുവരി ഏഴിന് അത് 1,17,100 ആയി. അതായത് രണ്ടാം വരവിൽ 62 ദിനങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം ലക്ഷം കടന്നെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാം വരവിൽ അതിന് പകുതി (31) സമയം മാത്രമാണെടുത്തത്.

ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒയ്ക്ക് പറയാനായുള്ളത്

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഒമിക്രോൺ വകഭേദത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: 'ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തെക്കാൾ പ്രഹരശേഷി കുറഞ്ഞതെങ്കിലും, ഒമിക്രോണിനെ അവഗണിക്കാനാവില്ല. അതോടൊപ്പം നവംബർ വരെ ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഹോങ്കോങ്ങിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും ഒമിക്രോൺ കാരണമുള്ള ആശുപത്രിവാസം കുറവാണ്. പുതിയ വൈറസിന്റെ പ്രഹരശേഷി യുവാക്കളിലും വയോധികരിലും ഡെൽറ്റയെക്കാൾ കുറവാണ്.'

എന്നാൽ, ഈ അഭിപ്രായത്തെ തള്ളി ഡബ്ല്യ.എച്ച്.ഒ. മേധാവി ടെഡ്രോസ് അഥാനോം ഗെബ്രിയേസസ് രംഗത്തെത്തി. മുൻ വകഭേദങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ ഒമിക്രോണും അപകടകാരിയാണ്. ഒമിക്രോൺ കാരണം രോഗികളെ വലിയ തോതിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടി വരികയും മരണങ്ങൾക്കിടയാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വാക്സിനേഷൻ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുന്നതുവരെ പുതിയ വകഭേദങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകാമെന്നും ടെഡ്രോസ് പറഞ്ഞു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിൽ ആകെ 194 രാജ്യങ്ങളുള്ളതിൽ 92 രാജ്യങ്ങൾക്കും 2021 അവസാനത്തോടെ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

