ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് 2019 ജനുവരി മൂന്നിന് ശബരിമല കർമ്മ സമിതി ഹർത്താൽ നടത്തിയിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി എടപ്പാളിൽ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ ബൈക്ക് റാലി നടത്തുകയും വലിയ സംഘർഷം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് നിരവധി പേരുടെ വാഹനങ്ങൾ പോലീസ് അന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. സംഘർഷത്തിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അന്ന് വൈറലായിരുന്നു.

എടപ്പാൾ ഓട്ടം എന്ന പേരിൽ ട്രോളന്മാരും വീഡിയോ ഏറ്റെടുത്തു. എടപ്പാൾ സംഘർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത വാഹനങ്ങളുടേതെന്ന തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചിത്രം വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്ന കുറെ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുടെ ചിത്രമാണത്.

എന്താണ് ഈ വൈറൽ ചിത്രത്തിന് പിന്നിലെ വാസ്തവമെന്ന് മാതൃഭൂമി ഫാക്ട് ചെക്ക് ടീം പരിശോധിക്കുന്നു.

അന്വേഷണം

ചിത്രം ഗൂഗിൾ റിവേഴ്സ് ഇമേജ് സെർച്ചിന്റെ സഹായത്തോടെ പരിശോധിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ബംഗ്ലാദേശി സൈറ്റിൽ ഇതേ ചിത്രം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു. ബംഗ്ലാദേശി പോലീസിന്റെ ബൈക്ക് കൃഷി എന്ന വിവരണത്തോടെയാണ് ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2020 ജനുവരി 10-നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് അത്. കൂടാതെ 2020-ന് ശേഷമുള്ള ചില ബംഗ്ലാദേശി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളും കണ്ടെത്തി. ബംഗ്ലാദേശി സർക്കാരിനെയും പോലീസിനെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന വിശദീകരണങ്ങൾ അല്ലാതെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റു വിവരങ്ങൾ ഇവയിൽനിന്നും ലഭിച്ചില്ല.

2020-ൽ ചില ഉഗാണ്ടൻ ഹാൻഡിലുകളും ചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്തതായും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രൊ-ടൂറിങ്.കോം എന്ന സൈറ്റിൽ ഇതേ ചിത്രം കണ്ടെത്തി.

2018 ജൂൺ16-നാണു സൈറ്റിൽ ഈ ചിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. 2019 ജനുവരിയിലാണ് എടപ്പാൾ സംഘർഷമുണ്ടായത്. അങ്ങനെ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം പഴയതാണെന്നും, അതിന് എടപ്പാൾ സംഘർഷവുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും കണ്ടെത്തി.

വാസ്തവം

എടപ്പാൾ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങളുടേതെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം പഴയതാണ്. 2018 മുതൽ ഇതേ ചിത്രം ഇന്റർനെറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. അതിന് എടപ്പാൾ സംഘർഷവുമായി ബന്ധമില്ല.

Content Highlights: Is it a remnant of the Edappal conflict when the rusty bikes get stuck? | Fact Check