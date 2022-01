ഉത്തർ പ്രദേശിൽ ജനങ്ങൾ ബി.ജെ.പിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധസൂചകമായി പാർട്ടി പതാക കത്തിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ ഒരു ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിനൊപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്ന കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് (പരിഭാഷ) 'യു.പിയിലെ ദേവ്രിയാ ജില്ലയിൽ ബി.ജെ.പി. ഓഫീസിന് മുൻപിലായി പതാകൾ കത്തിക്കുകയും അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.' തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇത് പ്രചരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് പ്രസക്തം.

ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ആധികാരികതയാണ് മാതൃഭൂമി ഫാക്ട് ചെക്ക് ഡെസ്‌ക് പരിശോധിക്കുന്നത്.

അന്വേഷണം

ചിത്രം റിവേഴ്‌സ് ഇമേജ് പരിശോധിച്ചതിൽനിന്ന് ഇതേ ചിത്രം മുൻപും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽപ്രചരിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. 2020 ജൂലൈ 15 മുതൽ ഇതേ ചിത്രം ട്വിറ്ററിൽ വലിയ തോതിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ബ്രാഹ്‌മണർ ബി.ജെ.പിയുടെ പതാക കത്തിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഇത്. ആചാര്യ പ്രമോദ് ആണ് ട്വിറ്ററിൽ ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്.





നിരവധി പേരാണ് പ്രസ്തുത ചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

https://twitter.com/search?q=%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%A3%E0%A5%8B%E0%A4%82%20%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BE%20%E2%80%9C%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E2%80%9D&src=typed_query

തൊട്ടുമുൻപുള്ള ജൂൺ മാസത്തിൽ ഈ ചിത്രം പ്രചരിച്ചത് ബിഹാറിൽനിന്നെന്ന തരത്തിലായിരുന്നു.ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ ഡിജിറ്റൽ റാലിക്ക് ശേഷം ബിഹാറിലെ ജനത ബി.ജെ.പിയുടെ കൊടി കത്തിച്ചു എന്നാണ് പ്രചരിച്ചത്.

കൂടുതൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ ഇതേ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന വാർത്തയുടെ സ്‌ക്രീൻഷോട്ട് ലഭിച്ചു . ഭാസ്‌കർ ന്യൂസ് നെറ്റ്‌വർക്കിൽ 2018 നവംബർ 20-ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്തയിലെ ചിത്രമാണിത്. ഈ സംഭവം ഉൾപ്പെട്ട വാർത്തയുടെ വീഡിയോ ലിങ്കും കണ്ടെത്തി.

2018 നവംബർ മാസത്തിൽ ഇന്തോരിയ ടൈംസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണ് പ്രസ്തുത വാർത്ത വന്നത്.

വാസ്തവം

2018-ൽ രാജസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള ചിത്രമാണ് യു.പിയിലേതെന്ന തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. രാജസ്ഥാൻ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോട്പുലി മണ്ഡലത്തിൽ ബി.ജെ.പി. മുകേഷ് ഗോയലിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിർത്തി. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഹൻസ് രാജ് പട്ടേൽ എന്നയാൾ പാർട്ടിവിട്ട് റിബൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നോമിനേഷൻ നൽകി. അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണ് ബി.ജെ.പി. പതാക കത്തിക്കുന്നത്. വീഡിയോയിൽ ഹൻസ് രാജിനെ പിന്തുണച്ച് പ്രതിഷധിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലും ഉള്ളത്.

