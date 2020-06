ഇന്ത്യ-ചൈന അതിര്‍ത്തി സംഘര്‍ഷത്തിനിടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ആരേയും അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് ലഡാക്കിലെ ഗാല്‍വാന്‍ താഴ് വരയില്‍ ചൈനീസ് സേനയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ പൊലിഞ്ഞ ഇന്ത്യന്‍ പട്ടാളക്കാരുടേതാണെന്ന രീതിയിലാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്.

ലഡാക്കില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രം, ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍മി എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ചിത്രം പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തില്‍ നിരവധി പോസ്റ്റുകള്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സൈനികരുടെ ത്യാഗം വെറുതെയാവില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വാചകങ്ങളും ചിലര്‍ ചിത്രത്തോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കുന്നു.



എന്നാല്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ചിത്രത്തിലുള്ളത് ചൈനയുമായുള്ള സംഘര്‍ഷത്തിലോ മറ്റേതെങ്കിലും പോരാട്ടത്തിലോ പൊലിഞ്ഞ ഇന്ത്യന്‍ പട്ടാളക്കാരുടെ മൃതദേഹങ്ങളല്ല. ഈ ചിത്രത്തിന് അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെയെങ്കിലും പഴക്കമുണ്ട്. ബോക്കോ ഹറാം തീവ്രവാദികളാല്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട നൈജീരിയന്‍ സൈനികരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണിത്.

2015 മുതല്‍ ഇത് ഇന്റര്‍നെറ്റിലുണ്ട്. അന്ന് ചിലര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ ചിലര്‍ ഈ ചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചിലര്‍ ബ്ലോഗുകള്‍ എഴുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് പല വാര്‍ത്തകളിലും ഈ ചിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു.

105 സൈനികരെയാണ് ബോക്കോഹറാം വധിച്ചത. സൈനികരുടെ ജീവത്യാഗത്തിന് നൈജീരിയന്‍ ഭരണ കൂടം വിലകല്‍പ്പിച്ചില്ലെന്നും, ഒട്ടും ബഹുമാനം പുലര്‍ത്താതെ അവരുടെ ശവസംസ്‌കാരം നടത്തിയെന്നുമെന്നുമെല്ലാമുള്ള വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ അക്കാലയളവില്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

Source: www.indiatoday.in

Content Highlights: Image of Bodies of Nigerian soldiers sharing as Indian jawans martyred in Ladakh