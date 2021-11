ഓൾ ഇന്ത്യ മജ്ലിസെ ഇത്തിഹാദുൽ മുസ്ലിമീൻ നേതാവും പാർലമെന്റ് അംഗവുമായ അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി തെലങ്കാനയിലെ ഹിന്ദുക്കളെ ചാർമിനാറിനടുത്ത് ഹിന്ദു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് ലഭിച്ച പ്രതികരണത്തിന്റേതെന്ന പേരിൽ ഒരു വീഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ തലവാചകം ഇപ്രകാരമാണ്- 'ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചാർമിനാറിനടുത്ത് ഹിന്ദു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഹിന്ദുക്കളെ ഒവൈസി വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച പ്രതികരണം.' (പരിഭാഷ)

ചാർമിനാറിനടുത്ത് കൂടിയ ഒരു ജനാവലി 'ഭാരത് മാതാ കീ ജയ്... ജയ് ശ്രീ രാം... രാമ ലക്ഷ്മണ ജാനകി, ജയ് ബോലോ...' എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം.

പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ

Owaisi had challenged Hindus to organise a Hindu event near Charminar, if they had the guts. This was the response he got. pic.twitter.com/SKzFs6TwZ0