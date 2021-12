2021 ഡിസംബർ ഒന്നിന് ഇന്ത്യ അൺടോൾഡ് (India untold) എന്ന ട്വിറ്റർ പ്രൊഫൈലിൽ ഉത്തർപ്രദേശിനെപറ്റി ഒരു ട്വീറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത ട്വീറ്റ് ഇതാണ്: ''മെച്ചപ്പെട്ട ക്രമസമാധാന നിലയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ, 2018-ൽ പതിമൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ഉത്തർ പ്രദേശ് 2021-ൽ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി നാലാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു.'' ഇതുവരെ 105 റീട്വീറ്റുകളും 457 ലൈക്കുകളും ഈ ട്വീറ്റിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് പ്രസ്തുത ട്വീറ്റിന് പിന്നിലെ വാസ്തവം? മാതൃഭൂമി ഫാക്ട് ചെക്ക് അന്വേഷിക്കുന്നു.

From Jungle Raj to Ram Raj.. Uttar Pradesh has come a long way. pic.twitter.com/QeQf2vUAlE — India Untold (@Untoldind) December 1, 2021

അന്വേഷണം

ട്വീറ്റിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കണക്കുകൾ ഏതു പഠനത്തിൽനിന്ന് ഉള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകൾ, ഇന്ത്യ ജസ്റ്റിസ് റിപ്പോർട്ട് 2020(India Justice Report 2020), നിതി ആയോഗിന്റെ എസ് ഡി ജി ഇന്ത്യ ഇൻഡക്‌സ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവയിൽ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ സ്ഥാനം (rank) പരിശോധിച്ചു.

നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ 2020-ലെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഐ.പി.സി. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന നിരക്ക് (Chargesheeting rate) ഇന്ത്യയിൽ 79.6 ശതമാണ്. എന്നാൽ, ഉത്തർ പ്രദേശിൽ ഈ നിരക്ക് 76.9 ശതമാണ്. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന നിരക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പത്തൊൻപതാം സ്ഥാനത്താണ് ഉത്തർപ്രദേശ്.

ഇതോടൊപ്പം 2018-19 കാലയളവിൽ കുറ്റകൃത്യ നിരക്ക് വർധിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഉത്തർപ്രദേശ്. 2018-ൽ രാജ്യത്തു നടന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ 11.5 ശതമാനം ക്രിമിനൽ കേസുകൾ മാത്രമാണ് ഉത്തർ പ്രദേശിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ, 2019 ൽ ഇത് 12.2 ശതമാനമായി വർധിച്ചു.

അതോടൊപ്പം ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധികരിച്ച ഇന്ത്യ ജസ്റ്റിസ് റിപ്പോർട്ട് 2020 പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിൽ അവസാന സ്ഥാനത്താണ് ഉത്തർ പ്രദേശ്. പ്രസ്തുത പട്ടികയിൽ പതിനെട്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഉത്തർ പ്രദേശിന്. 2019-ലെ ഇന്ത്യ ജസ്റ്റിസ് റിപ്പോർട്ടിലും ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ സ്ഥിതി ഇതായിരുന്നു. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും പോലീസ്, ജയിൽ, ജുഡീഷ്യറി, നിയമ സഹായം എന്നിവ വിലയിരുത്തുക എന്നതായിരുന്നു പഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. 2019-ലും 2020-ലും 10-ൽ വെറും 3.15 മാർക്കോടെ അവസാന സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഉത്തർ പ്രദേശ്.

ഇന്ത്യ ജസ്റ്റിസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ലിങ്ക്: https://www.tatatrusts.org/Upload/pdf/ijr-2020-national-report-english-january-26.pdf

നിതി ആയോഗും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയും ചേർന്ന് പുറത്തിറക്കിയ എസ്.ഡി.ജി. ഇന്ത്യ ഇൻഡക്‌സ് (SDG India Index) ഓരോ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ നടപ്പാക്കിയ പ്രവർത്തങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു. പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിലെ പതിനാറാം സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യമാണ് സമാധാനം, നീതി, ശക്തമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ (SDG 16)എന്നിവ. കൊലപതകങ്ങൾ, കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, മനുഷ്യക്കടത്ത്, കോടതികളുടെ ലഭ്യത, കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലെ വർദ്ധന എന്നിവയാണ് എസ്.ഡി.ജി. 16-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഉത്തർ പ്രദേശിന്റെ നിലവാരം ഇങ്ങനെയാണ്:

വാസ്തവം

ട്വീറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ ഏതു പഠനത്തിൽനിന്ന് ഉള്ളതാണെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ലഭ്യമായ പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഉത്തർ പ്രദേശിൽ ക്രമസമാധാന നില ഇപ്പോഴും തകരാറിലാണ്. ഇന്ത്യ ജസ്റ്റിസ് റിപ്പോർട്ടിൽ അവസാന സ്ഥാനത്താണ് ഉത്തർ പ്രദേശ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി സംസ്ഥാനം പതിനെട്ടാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്. നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഉത്തർ പ്രദേശ്. അതിനാൽ ട്വീറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്.

