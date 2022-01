ഡബ്‌ള്യു.ഡബ്‌ള്യു.ഇ. താരം ഗ്രേറ്റ് ഖാലി കൊച്ചിയിലെ റോഡ് സൈഡിൽ ജ്യൂസ് വിൽക്കുന്നുവെന്ന തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. നിരവധി പേരാണ് ഈ വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

'കുണ്ടന്നൂർ - ഫോർട്ട്‌കൊച്ചി റൂട്ടിൽ ഇടക്കൊച്ചി പാലത്തിനു സമീപം ജ്യൂസ് വിൽക്കുന്ന WWE Super Star GREAT KHALI-യെ കണ്ടു മുട്ടിയപ്പോൾ' എന്ന വിവരണത്തോടെയാണ് പ്രസ്തുത വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

വാസ്തവമെന്തെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

അന്വേഷണം

ഈ വീഡിയോ 'ട്രോൾ കൊച്ചി' എന്ന ഫേസ്ബുക് പേജിന്റെതാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. പ്രസ്തുത പേജിൽനിന്നുള്ള വീഡിയോയാണ് പലരും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ ഇത് ഡിസംബറിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഗ്രേറ്റ് ഖാലി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തത്. ദലിപ് സിങ് എന്ന തന്റെ ഫേസ്ബുക് പേജിലും അദ്ദേഹം പ്രസ്തുത വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഏതു സ്ഥലത്തുവെച്ചാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ വീഡിയോയിലുള്ള സ്ഥലം കൊച്ചിയല്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ്. കമന്റിൽ കൊച്ചി നിവാസുകളും ഇത് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിശദമായ പരിശോധനയിൽ ഇത് പഞ്ചാബിൽനിന്നുള്ള വീഡിയോയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു.

'എഡിറ്റഡ്' എന്ന് പ്രചരിക്കുന്ന ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ, സത്യമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരണവും തലക്കെട്ടും കാരണം, ഇത് കൊച്ചിയിൽ നടന്നതാണെന്ന് പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഇക്കാര്യം ഒരാൾ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ട്രോൾ ആണെന്ന് അഡ്മിൻ റിപ്ലൈ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും പലരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പ്രസ്തുത വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ഖാലി കൊച്ചിയിൽ ജ്യൂസ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നുവെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ കൊച്ചിയിൽ നിന്നുമുള്ളതല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഗ്രേറ്റ് ഖാലി തന്റെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത വീഡിയോയാണ് തെറ്റായ തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. ഒരു ട്രോൾ എന്ന തരത്തിൽ എഡിറ്റു ചെയ്ത വീഡിയോയാണ് പ്രചരിക്കുന്നതെങ്കിലും യാഥാർഥ്യം എന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള തലക്കെട്ട് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

വാസ്തവം

ഡബ്‌ള്യു.ഡബ്‌ള്യു.ഇ. താരം ഗ്രേറ്റ് ഖാലി കൊച്ചിയിൽ ജ്യൂസ് വില്പന നടത്തുന്നുവെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു ട്രോൾ എന്ന തരത്തിൽ എഡിറ്റു ചെയ്ത വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ, സത്യമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തലക്കെട്ടും വീഡിയോയിലെ വിവരണവുമാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്. ഗ്രേറ്റ് ഖാലി തന്റെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയാണ് എഡിറ്റു ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Content Highlights: Great Khali selling juice in Kochi, what is the reality behind the video? | Fact Check