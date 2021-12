2021-ൽ മലയാളികൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങളും അവയുടെ സത്യാവസ്ഥയും പരിശോധിക്കാം.

1. ഹലാൽ അരവണ

ശബരിമല ക്ഷേത്ത്രത്തിലെ അരവണ നിർമാണം സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് നൽകിയെന്നും അവർ ഹലാൽ ലേബൽ പതിച്ച് അത് വിൽക്കുന്നുവെന്നും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചാരണം നടന്നിരുന്നു. ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി വിൽപ്പനയ്ക്കായി പുറത്തിറക്കിയ അരവണയുടെ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത്.

https://www.mathrubhumi.com/factcheck/what-is-the-fact-behind-halal-aravana-payasam-fact-check-1.6183028



2. വിശപ്പ് കാരണം കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിഷയം

നീതി ആയോഗിന്റെ പട്ടിണി സൂചിക പ്രകാരം രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് പട്ടിണിയുള്ളത് കേരളത്തിലെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിശപ്പുകാരണം കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്ന പത്രവാർത്തയുടെ ചിത്രം ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പ്രചരിച്ചത്. വാസ്തവത്തിൽ 2016-ലെ വാർത്തയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രചരിച്ചത്.

https://www.mathrubhumi.com/factcheck/did-a-girl-commit-suicide-in-kerala-because-she-could-not-stand-hunger-fact-check-1.6235791

3. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്

ഓൺലൈൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച സന്ദേശങ്ങൾ 2021-ൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ലുലു, ടാറ്റ, മാരുതി സുസുക്കി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാർഷികത്തിന് അവർ ലക്കി ഡ്രോയിലൂടെ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ് ഒരു വിഭാഗം സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിച്ചത്.

മാരുതി വാര്‍ഷികത്തിന് ബലെനോ സമ്മാനം! വിശ്വസിച്ചവര്‍ ഇതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക | Fact Check

ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നറുക്കെടുപ്പ്, സമ്മാനം നെക്‌സൺ കാർ...! | Fact Check

ലുലു ഹൈപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് 20-ാം വാര്‍ഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി സമ്മാനങ്ങള്‍; വസ്തുത അറിയാം | Fact Check

മറ്റൊരു വിഭാഗം സന്ദേശങ്ങൾ ബാങ്കുകളുടെ പേരിലായിരുന്നു. എസ്.എം.എസായി വരുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി കെ.വൈ.സി. അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നതാണ് സന്ദേശത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

കെ.വൈ.സി. അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന മെസേജ് വന്നോ? വാസ്തവമറിയാം | Fact Check



പുതിയ ലോണുകൾക്കും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പദ്ധതികൾക്കും സർക്കാർ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചുവെന്ന പേരിൽ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

സ്ത്രീകൾക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ പലിശരഹിത വായ്പ എസ്.ബി.ഐ. നൽകുന്നുവോ? | Fact Check

നിങ്ങളുടെ ബീമാ യോജന ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്തു എന്ന എസ്.എം.എസിനു പിന്നിൽ | Fact Check

ഡബ്‌ള്യു.എച്ച്.ഒ. കോവിഡ് അലവൻസ് നൽകുന്നു എന്ന സന്ദേശവും ഇതിനിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഡബ്‌ള്യു.എച്ച്.ഒ. 50,000 രൂപ കോവിഡ് അലവൻസ് നൽകുന്നുണ്ടോ? | Fact Check

വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുക എന്നതാണ് ഇത്തരം വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യം.

4. നിപ്പ



കോവിഡിനിടയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ നിപ്പാ രോഗബാധയും സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് നിരവധി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. പ്രധാനമായും രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പലതരം മാർഗ്ഗങ്ങളെ കുറിച്ചും ലഭ്യമായ മരുന്നുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ കുറിച്ചുമുള്ള തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണ് പ്രചരിച്ചത്.

ആൽക്കലൈൻ ദ്രാവകത്തില്‍ പഴങ്ങൾ കഴുകിയാൽ നിപ വിമുക്തമാകുമോ? | Fact Check

5. കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷൻ കണക്കുകൾ

ബി.ജെ.പി. ഭരിക്കാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾ കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷനിൽ പിന്നിലാണെന്ന തരത്തിൽ നിരവധി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് വൈറലായത്. വാക്‌സിൻ നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തർപ്രദേശും കേരളവും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. കണക്കുകൾ വളച്ചൊടിച്ചാണ് ഇത്തരം വ്യാജ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത്.

ബി.ജെ.പി. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങൾ വാക്സിനേഷനിൽ പിന്നിലോ? | Fact Check

6. മോൺസൺ മാവുങ്കൽ വിഷയം

2021-ൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിരുന്നു മോൺസൺ മാവുങ്കലിന്റേത്. പുരാവസ്തുക്കളെന്ന വ്യാജേന വസ്തുക്കൾ കാട്ടി നിരവധിപേരെയാണ് ഇയാൾ കബളിപ്പിച്ചത്. മോൺസനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അയാളുടെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം പ്രമുഖരുടെ ചിത്രങ്ങളും എഡിറ്റു ചെയ്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ചിലർ പ്രചരിപ്പിച്ചു.

https://english.mathrubhumi.com/news/kerala/swaraj-to-file-complaint-as-his-morphed-photo-with-monson-mavunkal-was-circulated-m-swaraj-monson-mavunkal-1.6052664

Content Highlights: Fake people seen by Malayalees in 2021 | Fact Check