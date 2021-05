കൊച്ചി: 'ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി കരഞ്ഞു' എന്ന പേരില്‍ ഒരു മുതലയുടെ ചിത്രവുമായി ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് പത്രത്തില്‍ വന്ന വാര്‍ത്തയെന്ന രീതിയില്‍ ഒരു ചിത്രം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിലെ സത്യാവസ്ഥ? മാതൃഭൂമി ഫാക്ട്-ചെക്ക് ടീം സത്യാവസ്ഥ പരിശോധിക്കുന്നു.

ഭരണകൂടത്തെ നിശിതമായി വിമര്‍ശിക്കുന്നതിന് ഒട്ടും മടിയില്ലാതെ കടുത്ത ഭാഷയില്‍ തലക്കെട്ടുകളും കവര്‍ ചിത്രങ്ങളും നല്‍കാന്‍ ചില മാധ്യമങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണകൂടത്തിന് നേരേയും ഇത്തരത്തില്‍ മാധ്യമങ്ങളുടെ നിശിത വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലേത് പോലെ ന്യൂൂയോർക്ക് ടൈംസ് വാർത്ത നൽകിയിട്ടില്ല.

This is an International shame for our country. When we have wrong person in high position only this will happen. #modicries #CrocodileTears #ModiMadeDisaster pic.twitter.com/dZzpoLVzS4