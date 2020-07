കോവിഡ് വ്യാപനം ശക്തമായ കാലം തൊട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന സന്ദേശമാണിത്. ഇന്ന് അര്‍ധരാത്രി 12 മണി മുതല്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്നു എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് ഈ പോസ്റ്റ് പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ പല തവണ മാധ്യമങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സികളും ഈ സന്ദേശം തെറ്റാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. എന്നിട്ടും ഈ സന്ദേശം ഇപ്പോഴും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്നു.

അര്‍ധരാത്രി നിലവില്‍ വരുന്ന ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം പ്രകാരം സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍ക്കല്ലാതെ ഒരു പൗരനും കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങള്‍ സ്വയം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഫോര്‍വാര്‍ഡ് ചെയ്യാനോ പാടുള്ളതല്ല. ഇത് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന കുറ്റമാണ്. എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ രീതിയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്.

ഇന്ന് അര്‍ധരാത്രി നിലവില്‍ വരുന്നു എന്ന രീതിയില്‍ എല്ലാദിവസവും ഈ സന്ദേശം പ്രചരിക്കുമ്പോള്‍ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതല്ലേ?

ഈ പോസ്റ്റില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന 'പുതിയ നിയമം' ഇതുവരെ നിലവില്‍ വന്നിട്ടില്ലെന്നും ഇന്ന് അര്‍ധരാത്രി അങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിക്കാനിടയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന നിരവധി വാര്‍ത്താ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഇതിനകം ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്.

വസ്തുത

ഡിസാസ്റ്റര്‍ മാനേജ് മെന്റ് ആക്റ്റ് അനുസരിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍ക്കല്ലാതെ പൗരന്മാര്‍ ആരും കോവിഡ്-19 നെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് നിഷ്‌കര്‍ഷിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകള്‍ ഒന്നും നിലവിലില്ല.

മാത്രവുമല്ല, കോവിഡ്-19 വ്യാപനത്തെ നേരിടാന്‍ 21 ദിവസത്തെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതല്‍ തന്നെ ഡിസാസ്റ്റര്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് ആക്റ്റ് അഥവാ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം നിലവില്‍ വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിയമം ഇന്ന് അര്‍ധരാത്രി നിലവില്‍ വരും എന്ന പ്രസ്താവന തീര്‍ത്തും തെറ്റാണ്.

ദുരന്ത നിവാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്ന ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ദേശീയ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി കൊറോണ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള നിര്‍ദേശം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

അതേസമയം ദുരന്തനിവാരണ നിയമത്തിലെ 54-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ഒരു ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ചോ അതിന്റെ തീവ്രതയെയോ വ്യാപ്തിയെയോ കുറിച്ചോ തെറ്റായ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ശിക്ഷാര്‍ഹമായ കുറ്റമാണ്.

സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും വസ്തുതകള്‍ പരിശോധിക്കാതെ മാധ്യമങ്ങള്‍ കോവിഡ്-19 വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശം പുറത്തിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതിയോടെ സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതായുള്ള വാര്‍ത്തയും ഈ വ്യാജ സന്ദേശത്തോടൊപ്പം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ സന്ദേശത്തില്‍ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും വാര്‍ത്തയും തമ്മില്‍ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.

ഈ സന്ദേശം വ്യാജമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പിഐബി ഫാക്ട്‌ചെക്കിന്റെ ട്വിറ്റര്‍ പേജും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

Msgs circulating on social media claiming-apart from Govt no citizen is allowed to post/forward update on #COVID19- is MISLEADING&FALSE#PIBFACTCHECK: Circulating unverified/false news leading to panic is prohibited. As responsible Citizens let's not circulate fake forwards (1/3) pic.twitter.com/JvPPzd25DR