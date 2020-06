ജൂണ്‍ 15 മുതല്‍ രാജ്യമാകെ വീണ്ടും സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന തരത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വ്യാജപ്രചാരണം. ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് വ്യാജവാര്‍ത്തയാണെന്നും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ഹിന്ദി ടെലിവിഷന്‍ ന്യൂസ് ചാനലിന്റെ പേരിലാണ് വ്യാജവാര്‍ത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രസ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ബ്യൂറോയുടെ വ്യാജവാര്‍ത്താ പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് ഈ കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

Is this fake or not till 15 june completely lockdown i see this on internet pls reply me @AmitShah @HMOIndia pic.twitter.com/pyHPEjUS3S — chowkidaar sanchit singla (@sanchitsngla) June 9, 2020

24 മണിക്കൂറിനിടെ പതിനായിരത്തിനടുത്താണ് രാജ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധിതര്‍. കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അതിവേഗം വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടിയാണ് ഈ പ്രചാരണം. ലോക്ഡൗണ്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു ചേര്‍ത്തു എന്നും ചില സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഫോര്‍വേഡുകളിലുണ്ട്.

സീ ന്യൂസിന്റെ ദൃശ്യത്തില്‍ സന്ദേശം വ്യാജമായി എഴുതി ചേര്‍ത്താണ് പ്രചാരണം നടക്കുന്നത്. രാജ്യവ്യാപകമായി ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

"ജൂണ്‍ 15 മുതല്‍ വീണ്ടും രാജ്യം പൂര്‍ണമായി അടച്ചിടുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം സൂചന നല്‍കി. തീവണ്ടി, വ്യോമ ഗതാഗതം നിര്‍ത്തിവെക്കും. കോവിഡ് 19 രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ധന വന്നതോടെയാണ് തീരുമാനം." ഇതാണ് ആ വ്യാജ സന്ദേശം.

ഈ സന്ദേശം വ്യാജമാണ്. രാജ്യത്ത് ലോക്ഡൗണ്‍ വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സൂചനയും ഇതുവരെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

Contnent highlights: Fact check Lockdown will not impose from june 15 It is fakenews