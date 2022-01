മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ കോവിഡ് 19-നെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു, ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം നാം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയുന്നുണ്ട്. വാർത്തകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, വീഡിയോകൾ എന്നിങ്ങനെ പല രൂപത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അയർലൻഡിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിനും വാക്സിനേഷനും മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നതിനും എതിരായി വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്‌ക്രീനിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

മാസ്‌ക് അണുക്കളെ പരത്തും, മാസ്‌ക് ഊരി മാറ്റു, കോവിഡ് പരിശോധനകൾ വ്യാജമാണ്, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത വാക്സിനുകൾക്ക് പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ശാസ്ത്രജ്ഞരാരും അവരുടെ മക്കൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകുന്നില്ല എന്നിങ്ങനെ പല വാദങ്ങൾ അതിൽ എഴുതിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആർ.ടി.ഇ. ആണ് വൈറസ്, അത് കുട്ടികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന വി.ഐ.പി. ക്രിമിനലുകളെ മറയ്ക്കാനാണ് എന്നും ഒടുവിൽ സ്‌ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ദൃശ്യത്തിന് പിന്നിലെ വാസ്തവം എന്തെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

അന്വേഷണം

ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയർലൻഡിൽ നിന്നുള്ളതാണോ എന്ന് ആദ്യം പരിശോധിച്ചു. അയർലൻഡിലെ ടെമ്പ്‌ലിയോഗ എന്ന സ്ഥലത്തെ മാക്സോൾ സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ദൃശ്യത്തിലുള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്തി. ഈ ദൃശ്യത്തിന്റെ ഉറവിടം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, 2020 ഡിസംബർ മുതൽ ഇവ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ, പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യവുമായി സാമ്യമുള്ള വീഡിയോയും ലഭിച്ചു.

2020 ഡിസംബർ 7-ന് ആന്റി കറപ്ഷൻ അയർലൻഡ് (Anti-Corruption Ireland) എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പോസ്റ്റ്:

സ്‌ക്രീനിൽ വിവിധ വാദങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ പറയുന്ന പലതും തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണ്. ചിലത് അർദ്ധസത്യങ്ങളും. മാസ്‌ക് അണുക്കളെ പരത്തും, മാസ്‌ക് ധരിക്കരുത് എന്ന് സ്‌ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ അണുക്കൾ പടരുന്നത് തടയുന്നതിനാണ് മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നത്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത വാക്സിനുകൾക്ക് പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, വിശദമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഒടുവിലാണ് വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുന്നത്. വളരെ വിരളം ചിലരിൽ മാത്രമാണ് പാർശ്വഫലങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പഠനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്.

കോവിഡ് 19 പരിശോധിക്കുന്നതിനായി പല ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൃത്യമായതും, കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ടെസ്റ്റ് ആർ.ടി.പി.സി.ആർ. (RTPCR) ആണ്. അതിൽ ഫോൾസ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറവാണ് (0.10.2%). അതിനാൽ 95% ഫലങ്ങളും തെറ്റാണെന്നുള്ള വാദം വസ്തുതാ വിരുദ്ധമാണ്. ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങളുടെ വസ്തുത പരിശോധിച്ച്, 2021 ഫെബ്രുവരി 19-ന് ദി ജർണൽ (The Journal.ie) വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വാർത്തയുടെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ



വീഡിയോയുടെ ഒടുവിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ആർ.ടി.ഇ. (RTÉ) ഒരു ഐറിഷ് വാർത്താ മാധ്യമം ആണ്. അവർക്കെതിരെ കൂടിയുള്ള പ്രചാരണമാണ് സ്‌ക്രീനിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2020 ഒക്ടോബറിൽ ഒരു മുൻ ആർ.ടി.ഇ. പ്രൊഡ്യൂസർ കുട്ടികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത കേസിൽ കുറ്റാരോപിതനാണ്. കുട്ടികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന വി.ഐ.പി. ക്രിമിനലുകളെ മറയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം സ്‌ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ഈ സംഭവത്തെ ആസ്പതമാക്കിയാണ്.

യഥാർത്ഥത്തിൽ മാക്സോൾ സർവീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്ത് മാത്രമല്ല, 2020-2021ൽ അയർലൻഡിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഇത്തരം സ്‌ക്രീനുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആന്റി ലോക്ഡോൺ പ്രോപ്പഗണ്ട (anti-lockdown propaganda) എന്ന പേരിൽ ഐറിഷ് വാർത്ത മാധ്യമങ്ങൾ ഈ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

https://www.irishcentral.com/news/anti-lockdown-propaganda-south-dublin-suburb

ഇന്ധന സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യമാണ് വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത്. ഈ സംഭവത്തിൽ സംശയത്തിന്റെ നിഴൽ മാക്സോൾ സർവീസ് സ്റ്റേഷനു മേൽ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, തങ്ങൾക്കിതിൽ പങ്കില്ല എന്ന് മാക്സോൾ സർവീസ് സ്റ്റേഷന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

https://www.dublinlive.ie/news/coronavirus-ireland-dublin-petrol-station-19629835

വാസ്തവം



പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യം 2020-ൽ ഉള്ളതാണ്. അയർലൻഡിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിനും വാക്സിനേഷനും മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നതിനും എതിരായി സ്‌ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പടർത്തുന്നതാണ്. അവ വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ്.

Content Highlights: Does the mask spread germs? What is the reality of the video from Ireland? | Fact Check