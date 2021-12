പോർച്ചുഗീസുകാർ ഗോവ പിടിച്ചടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ബാക്കി വരുന്ന വലിയൊരു ഭൂഭാഗം മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നുവെന്ന് പ്രധാന മന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഗോവയിൽ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു. ഗോവൻ വിമോചന ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡിസംബർ 19-ന് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജീ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

എന്നാൽ, ഈ പ്രസ്താവന വസ്തുതകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. വാസ്തവമെന്തെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

അന്വേഷണം



പോർച്ചുഗീസുകാർ ഗോവ പിടിച്ചടക്കുന്നത് 1510-ലാണ്. ബിജാപുർ സുൽത്താനായ യൂസഫ് ആദിൽ ഷായെ തോൽപ്പിച്ചാണ് അവർ ഗോവയിൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഈ സമയം ഇന്ത്യയിൽ മുഗൾ ഭരണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ലോദി രാജവംശമായിരുന്നു അന്നത്തെ ഉത്തരേന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരികൾ. പോർച്ചുഗീസുകാർ ഗോവ പിടിച്ചടക്കുമ്പോൾ സിക്കന്ദർ ലോദിയായിരുന്നു ഡൽഹി സുൽത്താൻ.

1526-ലെ ഒന്നാം പാനിപത്ത് യുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമാകുന്നത്. അന്നത്തെ ഡൽഹി സുൽത്താനായ ഇബ്രാഹിം ലോദിയെയാണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനായ ബാബർ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചത്.

ബിജാപുർ സുൽത്താന്മാർക്ക് മുൻപ് ബാഹ്‌മണി സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെയും അതിനു മുൻപ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിന്റേയും ഭാഗമായിരുന്നു ഗോവ. 1510 മുതൽ 1961 വരെ ഗോവ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കീഴിലായിരുന്നു. 1961 ഡിസംബറിലെ ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക നടപടിയെ തുടർന്നാണ് ഗോവയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത്. അന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.

വാസ്തവം

പോർച്ചുഗീസുകാർ ഗോവ പിടിച്ചടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ബാക്കിയുള്ള വലിയൊരു ഭൂഭാഗം ഭരിച്ചിരുന്നത് മുഗളന്മാരാണെന്ന നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രസ്താവന വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ്. 1510-ലാണ് ഗോവ പോർച്ചുഗീസ് ഭരണത്തിന് കീഴിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് ലോദി രാജവംശമാണ്. ബാബർ ഇന്ത്യയിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് 1526-ലാണ്.

