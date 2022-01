ജനുവരി 12-ന് ട്വിറ്ററിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഡി.എം.കെ. സർക്കാർ രാമക്ഷേത്രം പൊളിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ ഒരു ട്വീറ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ട്വീറ്റിന്റെ പൂർണരൂപമിതാണ്: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഡി.എം.കെ. സർക്കാർ ചെന്നൈയിലെ താമ്പരം ശ്രീരാമക്ഷേത്രം തകർത്തു. ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ റോഡുകളുടെയും റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനുകളുടെയും നടുക്ക് സ്ഥിതി ചെയുന്ന പള്ളികളെ പൊളിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കൈയിൽനിന്നും 47,000 ഏക്കർ ഭൂമി തമിഴ്‌നാട്ടിൽ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണിത് സംഭവിക്കുന്നത്? കാരണം ഹിന്ദുക്കൾ സംഘടിതരല്ല.

तमिलनाडु की DMK सरकार ने चेन्नई के तंबराम श्रीराम मंदिर को गिरा दिया

हिम्मत है तो सड़कों/रेलवे स्टेशन के बीचो-बीच बनी मज़ारों को गिराएँ

तमिलनाडु वो राज्य है जहां पिछले 30 साल में मंदिरों की 47000 एकड़ ज़मीन पर अवैध क़ब्ज़ा हो चुका है

ऐसा क्यों ?

അന്വേഷണം

ഇക്കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അഡയാർ നദിയുടെ തീരപ്രദേശം കൈയേറി പണിത മുടിച്ചൂരിലെ നരസിംഹ ആഞ്ജനേയർ ക്ഷേത്രം റവന്യൂ വകുപ്പ് പൊളിച്ചത്. അമ്പലത്തോടൊപ്പം സമാനമായി നദിതീരം കൈയേറി പണിത പ്രദേശത്തെ ഒരു പള്ളിയുടെ മതിലും റവന്യൂ അധികാരികൾ പൊളിച്ചു. 2015-ലെ ചെന്നൈ പ്രളയത്തിന് ശേഷം നിയമവിരുദ്ധമായി സ്ഥലം കൈയേറി പണിത എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതേതുടർന്ന് ക്ഷേത്ര അധികാരികൾ നടത്തിയ കൈയേറ്റത്തെപ്പറ്റി റവന്യൂ വകുപ്പ് 2015-ൽ തന്നെ നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ക്ഷേത്ര അധികൃതർ വിഷയത്തിൽ മൗനം പാലിച്ചു.

ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചിരുന്നുവെന്നും 2015-ലെ പ്രളയത്തിലും അടുത്തിടെയുണ്ടായ മഴയിലും പ്രദേശത്ത് വെള്ളകെട്ടുണ്ടായെന്നും ദി ഹിന്ദു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

നിയമവിരുദ്ധമായ കൈയേറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒഴിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഇതിനു വർഗീയ നിറം നൽകരുതെന്നും വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കുമെന്നും താമ്പരം പോലീസ് കമ്മിഷണർ അറിയിച്ചു.

വാസ്തവം

നദിതീരം കൈയേറി പണിത ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിൽ പൊളിച്ചത്. 2015-ലെ പ്രളയത്തിൽ ക്ഷേത്രം നദി തീരത്തായിരുന്നതിനാൽ പ്രദേശത്തു വെള്ളക്കെട്ടിന്റെ പ്രശ്‌നം രൂക്ഷമായിരുന്നു. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി പ്രകാരം കൈയേറി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ സർക്കാർ അധികാരികൾ പൊളിച്ചു മാറ്റുകയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ക്ഷേത്രത്തോടൊപ്പം നദിതീരത്തു സ്ഥലം കൈയേറി നിർമ്മിച്ച പള്ളി മതിലും പൊളിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നു. അതിനാൽ വിഷയത്തിൽ വർഗീയവിഷം പുറന്തള്ളുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതവും വസ്തുതാ വിരുദ്ധവുമാണ്.

