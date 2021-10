ത്രിപുരയിലെ വർഗീയ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനേകം ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 28-ന് ഉവൈസ് റാണ പീസ് പാർട്ടി എന്ന ട്വിറ്റർ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് ത്രിപുരയിൽ ഒരു പോലീസുകാരൻ ജയ് ശ്രീറാം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്: 'ഇതാണ് ത്രിപുര പോലീസ്. മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കി മുസ്ലീങ്ങളുടെ വീടുകളും പള്ളികളും കടകളും കത്തിക്കാൻ കലാപകാരികളെ നയിക്കുന്നു.'

ഇതോടൊപ്പം പോലിസുകാരൻ ജയ് ശ്രീ റാം എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ചേർത്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങേയറ്റം സാമുദായിക സ്പർദ്ധ ഉയർത്തുന്ന ഈ ട്വീറ്റിന് പിന്നിലെ വാസ്തവം എന്താണ്? മാതൃഭൂമി ഫാക്ട് ചെക്ക് പരിശോധിക്കുന്നു.

This is Tripura Police. Leading the rioters to burn Muslims' houses, mosques and their shops, with their slogans. pic.twitter.com/5G9lCpAvvN