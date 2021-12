എ.ഐ.എം.ഐ.എം. നേതാവും പാർലമെന്റ് അംഗവുമായ അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തുന്നു എന്ന തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ വീഡിയോ തന്നെ ഉവൈസി ഹിന്ദുക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന തരത്തിലും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. നിരവധി അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നായി #Owaisi #ArrestOwaisi #HateSpeech #shameonAIMIM #StopHate #UPElections2022 എന്നിങ്ങനെയുള്ള പല ഹാഷ്ടാഗുകളിലാണ് ഈ വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത വീഡിയോയിലെ ചില വരികൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാൽ ഇപ്രകാരമാണ്,

''ഞാൻ ആ പോലീസുകാരോട് പറയുകയാണ്, എന്റെ വാക്കുകൾ ഓർത്തുവയ്ക്കുക. യോഗി എല്ലാക്കാലത്തും മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കില്ല. മോദി എല്ലാക്കാലത്തും പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കില്ല... ഞങ്ങൾ മുസ്ലീങ്ങൾ, നിലവിലെ സാഹചര്യം കാരണം നിശബ്ദരായിരിക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ക്രൂരത ഞങ്ങൾ മറക്കില്ലെന്ന് ഓർക്കുക... ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ഓർത്തുവയ്ക്കും... കാലം മാറുമ്പോൾ ആരാണ് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക... ഞങ്ങൾ ഒന്നും മറക്കില്ല, ഓർത്തോളു.''

വാസ്തവം പരിശോധിക്കാം.

അന്വേഷണം

പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ 2021 ഡിസംബർ 12-ന് ഉവൈസി കാൺപൂരിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഹരിദ്വാറിൽ നടന്ന ധർമ്മ സൻസദ് പരിപാടിക്ക് മറുപടിയെന്നോണം ഉവൈസി നടത്തിയ പ്രസംഗമാണിതെന്നും ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സൻസദ് നടന്നത് ഡിസംബർ 17-19 തീയതികളിലാണ്. ഇതിന് അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പാണ് ഉവൈസിയുടെ പ്രസംഗം കാൺപൂരിൽ നടന്നത്.

കാൺപൂർ പോലീസ് ഒരു വൃദ്ധനെ ആക്രമിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് എ.ഐ.എം.ഐ.എം. യു.പി. പ്രസിഡന്റ് ഷൗക്കത്ത് അലി, ഉവൈസിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആ സംഭവത്തേ ആധാരമാക്കി, പോലീസുകാരെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഉവൈസി സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നത്. ഉവൈസിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വീഡിയോ പരിശോധിച്ചതിൽനിന്നാണ് വാസ്തവം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത ലഭിച്ചത്.

എസ്.ഐ. ഗജേന്ദർ പാൽ സിംഗ് കാൺപൂരിലെ റസൂലാബാദ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽവച്ച് മുഹമ്മദ് റഫീഖ് എന്ന 80 വയസ്സുകാരന്റെ താടി വലിച്ച്, ദേഹത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ചു. ഈ സംഭവം ശരിയാണെങ്കിൽ ലജ്ജയല്ല പക്ഷേ, വേദനയാണ് തോന്നുന്നതെന്ന് ഉവൈസി യഥാർത്ഥ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയാണ് വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇതിനുശേഷം, പോലീസ് ക്രൂരതയുടെ മറ്റ് ആരോപണങ്ങളും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഈ വ്യാജ പ്രചരണത്തിനെതിരെ ട്വിറ്ററിലൂടെ ഉവൈസി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വീഡിയോയുടെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഭാഗം ഉൾപ്പെടുന്ന വീഡിയോയും വീശദീകരണക്കുറിപ്പും ഉൾപ്പെടെയാണ് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

ട്വീറ്റിന്റെ ലിങ്ക്:

In order to distract from #HaridwarGenocidalMeet, a clipped 1 min video is being circulated from 45 min speech I gave in Kanpur. I'll set the record straight:



1. I did not incite violence or give threats. I talked about POLICE ATROCITIES Here's the full video in TWO PARTS [Cont] pic.twitter.com/buZWZmVNLa