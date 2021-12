വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളുടെ നിസ്‌കാരം സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ഈ വിവാദങ്ങളെ കൂടുതൽ വഷളാകാൻ വേണ്ടി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പല പ്രചാരണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡിസംബർ 13-ന് ചില ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലുകളിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. 'ഫ്രാൻസിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ തെരുവിൽ നിസ്‌കാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനെതിരെ, ഫ്രഞ്ചുകാർ അവരുടെ ദേശിയ ഗാനം പാടി' എന്നാണ് പ്രസ്തുത പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത്. എന്താണ് ഈ പോസ്റ്റിന് പിന്നിലെ വാസ്തവം? മാതൃഭൂമി ഫാക്ട് ചെക്ക് അന്വേഷിക്കുന്നു.

അന്വേഷണം

ഇൻവിഡ് കീ ഫ്രെയിംസ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധനയിൽ, പോസ്റ്റിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത് നാല് വർഷം മുൻപാണ്. 2017 നവംബർ 10-ന് ബി.ബി.സി. സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

റിപ്പോർട്ടിന്റെ ലിങ്ക്: https://www.bbc.com/news/world-europe-41950826

പാരീസിലെ തെരുവുകളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ നിസ്‌കരിക്കുന്നതിനെതിരെ നൂറോളം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്ത മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ദേശീയഗാനം പാടിക്കൊണ്ട് മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി തെരുവിലുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുമായി കലഹമുണ്ടായി. ഇതേതുടർന്ന് പോലീസ് പ്രശ്‌നത്തിൽ ഇടപെട്ടു. മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിഷേധക്കാർ പൊതുനിരത്ത് നിസ്‌കാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഫ്രാൻസിന്റെ മതേതര അന്തരീക്ഷത്തെ തകർക്കുമെന്നും പ്രസ്താവിച്ചു. തീവ്ര വലതുപക്ഷ നേതാവും ക്ലിഷി നഗരത്തിന്റെ മേയറുമായ റെമി മെസു തെരുവിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് നിരോധിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ, വിശ്വാസികൾക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു: 'ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന മുറി ടൌൺ ഹാൾ അധികൃതർ പിടിച്ചെടുത്തു. ഞങ്ങൾക്ക് തെരുവിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. പ്രാർത്ഥനക്ക് മാന്യമായ ഒരു സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. വേറെ വഴിയില്ലാതെയാണ് ഞങ്ങൾ തെരുവിൽ വന്നത്. ഞങ്ങളും ഫ്രഞ്ച് പൗരന്മാരാണ്.'

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന അധ്യാപകന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസ്തുത ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാപകമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ മുൻപും പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

വാസ്തവം

മറ്റ് മാർഗമില്ലാതെ തെരുവിൽ നിസ്‌കാരം നടത്തിയ വിശ്വാസികൾക്കെതിരെ, ഫ്രാൻസിലെ തീവ്ര വലതുപക്ഷം നടത്തിയ മാർച്ചിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നത്. നാല് വർഷം മുൻപ് നടന്ന പ്രസ്തുത സംഭവത്തെ പറ്റി തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റ്, സമൂഹത്തിൽ മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Did Islamic prayers take place in the streets of France? What is the truth? | Fact Check