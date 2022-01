കോവിഡ് 19 രോഗവ്യാപനം ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളിലും വീണ്ടും രൂക്ഷമാവുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. അത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പുതിയ തീരുമാനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വാർത്ത വരുന്നതും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പരക്കുന്നതും.

'മാസ്‌ക്കും വാക്‌സിനും ഇനിമുതൽ നിർബന്ധമല്ല. കോവിഡ് 19-നെ സാധാരണ ഫ്‌ളൂ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് യൂറോപ്പ്. ജനങ്ങളോട് അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു'(പരിഭാഷ) എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് വാർത്ത വന്നത്. ഇതിന്റെ സ്‌ക്രീൻഷോട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്‌ക്രീൻഷോട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇങ്ങനെയാണ്:

ഫ്‌ളൂ പോലെയുള്ള ഒരു എൻഡമിക്ക് (ഒരു പ്രത്യേക ജനതയേയോ സ്ഥലത്തേയോ ദേശത്തേയോ സംബന്ധിച്ച) രോഗമായി കോവിഡ് 19-നെ കരുതണമെന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് സ്‌പെയിൻ. ആളുകൾ രോഗത്തിനൊപ്പം ജീവിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാന യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായിരിക്കുകയാണ് സ്‌പെയിൻ. (പരിഭാഷ)

വാട്‌സാപ്പ് സന്ദേശമായി ലഭിച്ച ചിത്രം



ഈ സ്‌ക്രീൻഷോട്ടിലെ വാർത്തയുടെ വാസ്തവം എന്തെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

അന്വേഷണം

സെർച്ച് ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏതു സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്‌ക്രീൻഷോട്ട് എന്ന് അന്വേഷിച്ചു. അങ്ങനെ, 'ഒറീസ പോസ്റ്റ്' എന്ന വാർത്താ സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഇതെന്ന് കണ്ടെത്തി. 2022 ജനുവരി 12-നാണ് ഈ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. യു.കെ., സ്‌പെയിൻ, ബെൽജിയം, അയർലൻഡ്, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക്, ഡെൻമാർക്ക്, നെതർലൻഡ്സ്, ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങളും, ഗവണ്മെന്റ് തീരുമാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ വാർത്ത.

https://www.orissapost.com/no-more-mask-and-vaccine-mandate-europe-starts-considering-covid-19-as-flu-asks-people-to-live-with-it/

വാർത്തയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, ഇക്കാര്യം സത്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. 2022 ജനുവരി 11-ന് ബ്ലൂംബർഗ് എന്ന മാധ്യമത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട്.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-11/omicron-has-spain-looking-past-pandemic-as-europe-surge-persists?utm_campaign=socialflow-organic&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter&cmpid=socialflow-twitter-business

സി.എൻ.എൻ., എൻ.ഡി.ടി.വി. പോലുള്ള പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെയും ഈ വാർത്ത നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒറീസ പോസ്റ്റിലും ഇതേ വാർത്ത തന്നെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

കോവിഡിനെ ഫ്‌ളൂ ആയി കണക്കാക്കുന്ന കാര്യം സ്‌പെയിനിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പെദ്രൊ സാൻഷേസ് 2022 ജനുവരി 10-ന് മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു. പാൻഡമിക്കിൽനിന്ന് എൻഡമിക്കിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന്റെ പാതയിലാണ് യു.കെ. എന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ആസ്പദമാക്കിയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയ്ക്ക് തലക്കെട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

പക്ഷേ, പ്രചരിക്കുന്ന സ്‌ക്രീൻഷോട്ടിലെ തലക്കെട്ടിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് സത്യമല്ല. മാസ്‌ക്കും വാക്‌സിനും നിർബന്ധമല്ല എന്ന നിയമം യൂറോപ്പിലുടനീളം നിലവിലില്ല. യൂറോപ്പിലെ ചില രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് വാക്സിനേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വയം തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയതായി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ, പല രാജ്യങ്ങളും വാക്സിനേഷൻ വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ മുമ്പ് ഇളവ് വരുത്തിയ ഡെൻമാർക്ക്, നെതർലാൻഡ്സ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വീണ്ടും ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ബ്ലൂംബർഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ഇക്കാര്യം ഒറീസ പോസ്റ്റ് അവരുടെ സൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യം വായനക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

പ്രധാന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുളള നയങ്ങൾ ഫോർച്ച്യൂൺ (fortune. com) എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നു,

https://fortune.com/2022/01/11/european-countries-are-taking-wildly-different-approaches-to-omicrons-surge-as-who-makes-ominous-prediction/

മാസ്‌ക്കും വാക്‌സിനേഷനും നിർബന്ധമാക്കേണ്ട എന്ന തീരുമാനം എല്ലാ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ചില യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കോവിഡ് 19-നെ ഫ്‌ളൂ പോലെയുള്ള ഒരു എൻഡമിക്ക് രോഗമായി കരുതുന്നതിനേ പറ്റി വാർത്തകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അത്തരത്തിൽ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. കൂടാതെ, വാക്‌സിൻ പുതുക്കുന്നത് പരിഗണനയിൽ ഉണ്ടെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അറിയിച്ചു.

വാസ്തവം

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഒറീസ പോസ്റ്റിന്റെ വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായും സത്യമല്ല. തലക്കെട്ടിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പോലെ മാസ്‌ക്കും വാക്‌സിനും നിർബന്ധമല്ല എന്ന് എല്ലാ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. കോവിഡ് 19-നെ സാധാരണ ഫ്‌ളൂ ആയി പരിഗണിക്കാൻ യൂറോപ്പ് ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്നു പറയുന്ന വാർത്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ വന്നതാണ്. പക്ഷേ, അത്തരത്തിലൊരു പ്രസ്താവന നടത്തിയത് സ്‌പെയിനിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പെദ്രൊ സാൻഷേസ് ആണ്. മറ്റു യുറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികളിൽനിന്ന് അത്തരത്തിലൊരു പ്രസ്താവന ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

