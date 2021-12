ഓൾ ഇന്ത്യ മജ്‌ലിസെ ഇത്തിഹാദുൽ മുസ്ലിമീൻ (എ.ഐ.എം.ഐ.എം.) എം.പി. അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയും ആർ.എസ്.എസ്. അധ്യക്ഷൻ മോഹൻ ഭാഗവത്തും അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയും മോഹൻ ഭാഗവത്തും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എന്ന വാദത്തോടെയാണ് പ്രസ്തുത ചിത്രം പ്രചരിക്കുന്നത്.

എന്താണ് ഈ ചിത്രത്തിന് പിന്നിലെ വാസ്തവം?

അന്വേഷണം

ഗൂഗിൾ റിവേഴ്സ് ഇമേജ് സെർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിലെ ചിത്രം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയുമായി വളരെ സാമ്യമുള്ള ചിത്രം ABP Live, India Today, The Tribune തുടങ്ങിയ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡുവിന്റെ കൊച്ചുമകളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ വാർത്തകൾക്കൊപ്പമാണ് ആ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചിത്രത്തിൽ മോഹൻ ഭാഗവതിനൊപ്പം ഉള്ളത് ഉവൈസിയല്ല മറിച്ച്, സമാജ് വാദി പാർട്ടി നേതാവ് മുലായം സിങ് യാദവാണെന്ന് മനസിലായി.

https://news.abplive.com/elections/mulayam-singh-yadav-s-photo-with-mohan-bhagwat-creates-buzz-ahead-of-up-election-1501185

https://www.indiatoday.in/india/story/mohan-bhagwat-mulayam-singh-yadav-reception-vice-president-venkaiah-naidu-1890123-2021-12-20

https://www.tribuneindia.com/news/nation/photo-of-mohan-bhagwat-mulayam-singh-yadav-goes-viral-kicks-up-storm-352961

2021 ഡിസംബർ 20-ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡുവിന്റെ കൊച്ചുമകളുടെ വിവാഹസൽക്കാരം മൗലാന ആസാദ് റോഡിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നടന്നിരുന്നു. പ്രസ്തുത പരിപാടിയിൽ മോഹൻ ഭാഗവത്തും മുലായം സിംഗ് യാദവും പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിലെ വാർത്തകളിൽനിന്ന് മനസിലായി. ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ എടുത്ത ഒരു ചിത്രമാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററികാര്യ സഹമന്ത്രിയായ അർജുൻ റാം മേഘ്വാലിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റെർ ഹാന്ഡിലിലാണ് ഈ ചിത്രം ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. പ്രസ്തുത ചിത്രത്തിൽ മുലായം സിംഗ് യാദവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയെ വെട്ടിയൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിരീക്ഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघचालक मा. @DrMohanBhagwat जी से आज जन्मदिवस के अवसर पर आत्मीय भेंट करके आशीर्वाद लिया।आपका स्नेह, सहयोग, मार्गदर्शन, सदैव कर्तव्य पथ पर चलते हुए माँ भारती की निरंतर सेवा करने की प्रेरणा देता है। pic.twitter.com/Df01oETcKM — Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) December 20, 2021

ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്ന ഉവൈസിയുടെ ചിത്രവും അർജുൻ റാം മേഘ്വാല തന്റെ ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ഫോട്ടോയും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യങ്ങൾ താഴെ കാണാം.

വാസ്തവം

അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയും മോഹൻ ഭാഗവത്തും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എന്ന വാദത്തോടെ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം വാസ്തവിരുദ്ധവും തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതുമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡുവിന്റെ കൊച്ചുമകളുടെ വിവാഹസൽക്കാരത്തിന് എത്തിയ മോഹൻ ഭാഗവത്തും മുലായം സിംഗ് യാദവും അടുത്തടുത്ത് ഇരിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ചിത്രം. ആ ചിത്രത്തിൽ മുലായം സിഗ് യാദവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയെ വെട്ടിയൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Did Azaduddin Owaisi and Mohan Bhagwat met? What is reality? | Fact Check