ഡല്‍ഹിയിലെ ഗാഫര്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നടന്ന പോലീസിന്റെ മോക്ക് ഡ്രില്ലിന്റെ രംഗങ്ങള്‍ തെറ്റായ രീതിയില്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ പ്രചരിക്കുന്നു. ഡല്‍ഹി പോലീസ് രണ്ട് ഭീകരര്‍ പിടിയിലായെന്നും ഒരാള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നുമുള്ള വാദവുമായാണ് വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നത്.

ഒരു കൂട്ടം പോലീസുകാര്‍ ചേര്‍ന്ന് മുഖം മറച്ച ഒരാളെ പിടികൂടി കൊണ്ടുപോവുന്ന രംഗമാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചയാള്‍ തന്നെയാണ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തീവ്രവാദിയെ പിടികൂടിക്കൊണ്ടുപോവുന്നുവെന്ന് പറയുന്നത്.

ട്വിറ്ററില്‍ ഈ വീഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസിന് അഭിവാദ്യം അര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ടും സംഭവത്തില്‍ സ്ഥിരീകരണം ചോദിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള സന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

Two terrorist at #GaffarMarket #CarolBagh New Delhi .

One killed & another arrested .



Need Confirmation ?? Is this Correct ?#Delhi #Terriorist pic.twitter.com/CXRbGPqZgC